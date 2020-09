MARTINA NASONI/ “Operazione al cuore? Saprò tutto il mese prossimo”

L’operazione di Martina Nasoni al cuore si avvicina e, ospite di Pomeriggio 5, la vincitrice del Grande Fratello 16 non nasconde l’ansia aggiungendo, però, di non essere ancora a conoscenza dei dettagli dell’intervento che dovrà subire. “Saprò tutto il mese prossimo”, dichiara Martina che poi aggiunge come, nel libro “Questo cuore batte per tutti e due” si rivolge a quella che, un giorno, sarà sua figlia. Un percorso importante per la Nasoni che condivide lo stesso problema con la madre. Bellissima, felice della sua nuova vita, ma anche in ansia, la Nasoni, insieme a Barbara D’Urso, ha poi ricordato il suo primo provino per il Grande Fratello. “Ti ho voluta subita e poi hai anche vinto”, ha concluso la conduttrice di Pomeriggio 5 (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MARTINA NASONI A POMERIGGIO 5

Martina Nasoni, ospite della puntata del 15 settembre di Pomeriggio 5, racconta la verità sulla nuova operazione al cuore a cui dovra sottoporsi. La vincitrice del Grande Fratello 16, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale “Di Più”, diretto da Osvaldo Orlandini, ha dichiarato che, presto, dovrà tornare in sala operatoria. “Sono in ansia, non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare”. Ai microfoni di Barbara D’Urso, conduttrice dell’edizione del Grande Fratello da lei vinta, la Nasoni che ha recentemente pubblicato il libro “Questo cuore batte per tutti e due”, svela ulteriori dettagli.

MARTINA NASONI, NUOVA VITA A MILANO

Prima del lockdown, Martina Nasoni stava ultimando il suo trasferimento a Milano. La giovane ternana, dopo aver vinto il Grande Fratello 15, sta studiando per conquistare i suoi sogni professionali. Uno dei progetti a cui teneva in modo particolare è quello della sua autobiografia che Martina ha realizzato con la collaborazione di Gabriele Parpiglia. Un libro che sta ottenendo grande successo a cui Martina tiene in modo particolare. In “Questo cuore batte per tutti e due”, la Nasoni si è messa a nudo raccontando chi è davvero Martina a tutte le persone che, dopo averla seguita durante la permanenza nella casa, continuano a seguirla passo dopo passo.



