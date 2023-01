Martina Navratilova ha il cancro/ Scoperti due tumori: “Fa schifo, ma lotterò”

MARTINA NAVRATILOVA HA IL CANCRO

Notizia shock da parte di Martina Navratilova: l’ex campionessa di tennis ha infatti rivelato al mondo di avere il cancro. Nello specifico, un tumore alla gola e uno al seno, entrambi al primo stadio. “Un doppio colpo pesante, ma ancora risolvibile” ha candidamente ammesso, aprendo alla speranza di poter guarire e alla certezza di voler combattere con tutte le risorse a disposizione. “Farà schifo per un po’, ma lotterò” ha detto.

Tornano alla mente le parole di Gianluca Vialli, che allo stesso modo sta affrontando una lunga e dura malattia, ma anche quelle di Sinisa Mihajlovic che purtroppo poche settimane fa si è dovuto arrendere alla leucemia. Martina Navratilova era già stata malata: nel 2010 le era stato diagnosticato un cancro al seno. Raccontando l’episodio, l’ex tennista aveva rivelato di aver pianto per 15 secondi prima di rivolgersi al medico chiedendo quali fossero i passi da compiere.

LA VITA DI MARTINA NAVRATILOVA

Del resto la Navratilova è sempre stata una guerriera: ancor prima di dominare in campo ha dovuto vedersela con il regime nella sua Repubblica Ceca, prendendo la decisione di scapparne per poter inseguire il sogno di diventare una campionessa di tennis. Costretta a non vedere i genitori per anni, la Navratilova ha poi vinto per 9 volte Wimbledon (ancora oggi record per i Championships, a livello assoluto) e un totale di 59 titoli dello Slam tra singolare, doppio e doppio misto.

Inoltre è stata a lungo la numero 1 del ranking Wta, ha sbaragliato almeno tre generazioni di avversarie, insomma è certamente tra le prime cinque giocatrici più influenti nella storia, se non tre. Durante le Wta Finals a Fort Worth, in Texas, ha scoperto un linfonodo ingrossato nel collo; in quell’occasione le è stato diagnosticato un tumore alla gola e successivamente anche quello al seno. Forza Martina: siamo tutti con te, perché tu possa vincere anche questa battaglia.

