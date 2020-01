Martina Panini/ “Sono una trans sorda. Ho subito violenza…” (Vieni da me)

Martina Panini, una Make Up Artist di 33 anni, impegnata in un lavoro che la rende felice e che la porta in giro per il mondo, è una delle protagoniste della puntata odierna di Vieni da me, la prima del 2020. La sua vita, oggi, è serena, ma in passato è stata molto difficile essendo nata nel corpo sbagliato. Martina, infatti, era un maschio ma dentro di sé sentiva di essere una donna. Una condizione che l’ha portata alla depressione. Oltre alla sofferenza per essere nata nel corpo sbagliato, Martina dovette fare i conti anche con la sordità. Desiderosa di poter essere una donna, Martina ha cominciato a dipingere alla perfezione i volti delle donne appassionandosi al trucco. Decise, così, di dare una svolta alla propria vita iscrivendosi a vari corsi che, oggi, l’hanno resa una delle make up artist più famose. Oggi, Martina, insieme alla mamma, racconterà la sua storia ai microfoni di Caterina Balivo come ha annunciato lei stessa su Instagram. “Racconto la mia storia con mia mamma Veriana, una storia dove esistono fasi della mia vita, del dolore e della violenza. Ansia a palla, sudore e tanto coraggio di dire tante cose che non sapevate per me è tanto, è aiutarvi a essere forti. Spero che sia utile per molte persone che hanno paura di essere se stessi, del tabù, dei genitori che non accettano i figli, dell’educazione”, scrive Martina.

MARTINA PANINI: “SONO STATA VITTIMA DI BULLISMO E VIOLENZA”

Oggi, Martina Panini, ha avuto la sua rivincita diventando un’affermata professionista del make up. Alle sue spalle, però, c’è un passato di sofferenza. Martina, infatti, ha dovuto fare i conti con il bullismo, la violenza e le discriminazioni come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale “La testata magazine”. “La mia infanzia è stata un incubo perché volevo essere una bambina e non potevo. È stato difficile perché dovevo essere forte, forte da dover scappare dagli scherzi anche violenti dei miei compagni di classe e dalla stessa violenza della mia logopedista”, ha raccontato Martina. Nella sua vita ha incontrato tante persone, alcune fondamentali per la sua serenità, altre decisamente cattive. “Esistono persone meravigliose che hanno assistito alla mia vita, alla mia transizione, al mio passato che mi hanno sostenuta. Molte brutte persone purtroppo si sono rivelate tardi, soprattutto fingendo di essere amici quando poi alle mie spalle facevano peggio. Omofobia alle stelle, ma non mi interessa. Ci pensa il karma a fare il suo corso. Ho avuto la rivincita, quella di aver fatto da sola, affrontando il peggio. Il bello è che le persone vere mi hanno sempre aiutata mentalmente e a sfogarmi”, ha concluso.





