Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, chi sono?/ Lei è la Belen di Acilia, lui.. (Matrimonio a prima vista)

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, chi sono?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono i romani di questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Sembra che questa volta la produzione e gli esperti non abbiano solo cercato l’affinità elettiva ma anche quella geografica per evitare problemi non solo di trasferimenti ma anche per via delle restrizioni Covid che stanno un po’ condizionando anche il programma e le sue riprese. Nonostante questo, a poca distanza dalla scorsa edizione, eccone subito un’altra con nuovi protagonisti, i romani coatti e simpatici compresi. A differenza dei loro colleghi lombardi, sembra quasi un controsenso ma non lo è, i romani saranno freddi e un po’ distanti e tutto perché Martina, che si fa definire la Belen di Acilia è molto fissata con l’aspetto fisico e lo sport e davanti si è trovata Francesco, con un po’ di pancetta e senza molti muscoli. La loro cerimonia è stata comunque divertente, ma come riusciranno ad andare avanti se manca l’attrazione da parte di Martina?

Martina Pedaletti è la Belen di Acilia, Francesco Muzzi il tassista psicologo

Francesco Muzzi ha 38 anni e viene da Roma, fa il tassista ed ama il suo lavoro che non cambierebbe per niente al mondo perché spesso si cala nei panni dello psicologo per i suoi clienti. E’ single da un po’ di tempo e sta cercando una ragazza seria con cui costruire una famiglia ma ammette anche di non aver ancora conosciuto il vero grande amore. Al momento vive con la madre, ha due sorelle e anche un nipote di 20 anni, quello che rivelerà nella clip del programma è di essere molto legato alla sua famiglia. È tifoso della Lazio e ama andare a ballare, si definisce sensibile ma anche passionale e romantico quando è in coppia. Dall’altro lato c’è Martina Pedaletti che a 35 anni si divide tra due lavori, da una parte fa la bartender nei locali della Capitale e dall’altra la commessa in un negozio di abbigliamento. Da qualche mese è diventata zia grazie al parto della sua amata sorella, sogna una famiglia unita ma da due anni è single perché ha preferito lavorare su se stessa dopo la fine della sua ultima relazione. Martina si definisce un vulcano ed è alla ricerca di una persona molto attiva come lei. Ama andare in palestra ed uscire con le amiche. Metterà tutto da parte per Francesco Muzzi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA