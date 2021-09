Martina Pedaletti e Francesco Muzzi/ “Il programma ci ha aiutato, ma la vita reale..”

Chi sono Martina Pedaletti e Francesco Muzzi?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi da Matrimonio a Prima Vista a D’amore e d’accordo vip: la coppia vincerà la crociera messa in palio? Dopo il matrimonio celebrato in tv, la coppia conosciutasi in un appuntamento al buio ha deciso di risposarsi una seconda volta a conferma del loro amore. La coppia, tra le protagoniste della sesta edizione dell’esperimento d’amore al limite, hanno scelto di pronunciare un secondo si, ma questa volta lontano dalle telecamere. Se il primo ‘si’ è stato pronunciato al buio, visto che Martina e Francesco non si erano mai visti prima, questa volta è tutto diverso. La coppia, infatti, ha deciso di sposarsi per una seconda volta lo scorso 18 settembre ad un anno esatto di distanza dal primo matrimonio televisivo.

“Il programma ci ha aiutato, ma la vita reale è un’altra cosa. Io Francesco non l’ho mai vissuto come il Francesco del programma, ma come il Francesco con cui ho fatto un’avventura insieme” ha detto Martina follemente innamorata del suo Francesco.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi oggi: “secondo matrimonio”

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi stanno insieme da quasi un anno come ha rivelato proprio Francesco a Vanity Fair: “da circa un anno. Tra la data in cui ci siamo sposati, quella della scelta e quella dell’”e poi” è un po’ difficile districarsi. Non è stato facile mantenere il riserbo: ancora oggi non abbiamo Instagram, mentre per strada, una volta che il programma è andato in onda, abbiamo cercato il più possibile di non dare nell’occhio”. Entrambi hanno partecipato a Matrimonio a Prima vista con l’obiettivo di trovare l’amore. Francesco: “ero molto sicuro di voler vivere l’esperienza appieno ed è per questo che, durante la cerimonia, mi sono anche commosso. Ero partito convinto”, mentre Martina: “direi che si è visto all’inizio quello che pensavo. In famiglia sono famosa per le facce che faccio e, infatti, una volta arrivata all’altare, mi si è letto tutto con uno sguardo. Non pensavo di arrivare fin qui e di avere un marito. Era partita come una terapia d’urto per superare una serie di cose che mi seguivano da tutta la vita”.

Naturalmente una volta usciti dal programma è iniziata la vita vera con Francesco che ha sottolineato: “all’inizio è stato un po’ traumatico. Per un mese siamo stati seguiti dalla produzione e, in modo particolare, da Andrea e Luca che sono sempre stati al nostro fianco: non poter alzare il telefono per sentirli ogni volta che sorgeva un problema all’inizio è stato strano. Poi, piano piano, mi sono tranquillizzato”.

