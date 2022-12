Martina Pieraccioni, chi è la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi/ “Uguale alla mamma”

Martina Pieraccioni chi è: figlia di Leonardo e Laura Torrisi

Martina Pieraccioni è la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. La coppia si è conosciuta nel 2007, sul set di Una moglie bellissima, dove l’attore toscano ricopriva il ruolo di regista e l’attrice di protagonista del film. Dal loro grande amore, nel 2010, è nata Martina che oggi ha 11 anni.

Bianca Atzei incinta, svelato il nome del bebè/ Pieraccioni: "Dovevate chiamarlo..."

Nonostante Leonardo e Laura si siano separati dopo anni di amore, sono rimasti in buoni rapporti proprio per la serenità della piccola Martina Pieraccioni. La figlia d’arte ha un bellissimo legame sia con la mamma che con il papà e ha già recitato sul set di Il professor Cenerentolo. E’ ancora presto per conoscere il suo futuro, ma è certo che la piccola dell’attore toscano si è molto divertita sul set: “La mia figliola vera c’è, balla con un cappelluccio, appena ha rivisto il film ha detto: ‘Tu ci sei sempre e io ci sono solamente in una scena. La prossima volta voglio essere in quattro scene, anzi cinque” ha raccontato il regista.

Se son rose.../ Su Canale 5 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Martina Pieraccioni e il rapporto con papà Leonardo: “Ridiamo delle stesse cose”

Martina Pieraccioni è molto legata al suo papà Leonardo, con lui si mostra spesso sui social con diversi scatti. L’attore toscano, ai microfoni di Verissimo, ha parlato del suo grande amore per la figlia: “Da quando c’è lei nella mia vita, è chiaro che lei viene prima di ogni altra cosa. Cambia la prospettiva, che è quella del suo sguardo.”

E ancora: “Poi certo, ci si diverte come bestie lavorando con Conti e Panariello, ma dopo si torna a casa, ti racconta le cose che succedono a scuola. Adesso è una ragazzina ed è bello, sono stato fortunato: è venuta simpatica. Ridiamo delle stesse cose, stiamo insieme. I figli dei separati diventano come una coppietta con la mamma o con il papà”.

Laura Torrisi, casa colpita dal maltempo: "Senza acqua né corrente da 24 ore"/ Foto dei danni e video choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA