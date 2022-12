Mi casa es tu casa, 2a puntata/ Diretta e ospiti: Leonardo Pieraccioni, Rita Rusic…

Mi casa es tu casa, torna su Rai 2 il programma di Cristiano Malgioglio

Questa sera, mercoledì 21 dicembre, torna Mi casa es tu casa. Dopo la decisione forzata da parte dei vertici Rai di fare un break con il programma, a causa dei Mondiali di calcio, stasera va in onda il secondo appuntamento del programma condotto da Cristiano Malgioglio. La prima puntata è andata in onda il 7 dicembre con protagonista Heather Parisi e ospiti Sam Ryder, i Gemelli di Guidonia e Jasmine. Il debutto di Malgioglio come conduttore è stato seguito da 919.000 telespettatori pari al 5,31% di share.

Ricordiamo che la trasmissione è l’ adattamento italiano del format spagnolo “Mi casa es la tuya” che a sua volta ha ispirato “A raccontare comincia tu”, l’ultimo programma di Raffaella Carrà. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 28 dicembre sempre in prima serata su Rai 2. La prima edizione di Mi casa es tu casa è composta da cinque puntate, le ultime due sono programmate – salvo cambi di palinsesto dell’ultimo minuto – per il 4 e per l’11 gennaio.

Mi casa es tu casa: protagonista Leonardo Pieraccioni con Massimo Ceccherini e Rita Rusic

Il protagonista della seconda puntata di Mi casa es tu casa, in onda questa sera su Rai 2, sarà Leonardo Pieraccioni. L’attore e regista racconterà la lunga gavetta, l’inossidabile amicizia con Carlo Conti e Giorgio Panariello, l’improvvisa e inaspettata ascesa nel mondo del cinema, gli amori per le donne e quello per sua figlia Martina, nata dalla relazione con Laura Torrisi. Nel corso della chiacchierata tra Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni non mancheranno incursioni a sorpresa di persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita privata e professionale come l’attore Massimo Ceccherini e la produttrice Rita Rusic.

Ceccherini ha partecipato a tutti i film di Pieraccioni, tranne Il pesce innamorato, Il paradiso all’improvviso e Finalmente la felicità (in questi ultimi due comunque appare in brevi camei). Rita Rusic, invece, è stata la prima a scommettere su di lui: “Lui era impiegato alle poste. Mentre ero a Firenze con il mio ex marito per la campagna elettorale, mi portò un copione che rimase sulla mia scrivania. Poi dopo 8 mesi ho preso questo copione scritto in maniera scomposta ma l’idea era molto bella e fresca. Ho chiamato un grande sceneggiatore molto bravo ed esperto di comici toscani, gli ho chiesto di riscriverlo e mi ha detto di ‘si’. Ho chiamato Pieraccioni gli ho detto di venire… Gli dissi che volevo fare con lui 3 contratti, 3 film. Li è partito tutto“, ha raccontato la produttrice a RadioRadio.











