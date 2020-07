Martina Rossi, è ancora fidanzata con Manuel Bortuzzo?/ Sui social tutto tace…

Lei è stata la luce in fondo al tunnel, la giovane combattente che ha gridato allo scandalo dopo la sentenza contro l’uomo che ha sparato contro Manuel Bortuzzo quasi uccidendolo e facendolo finire in sedia a rotelle, è adesso? Martina Rossi è la giovane fidanzata del nuotatore, colei che è rimasta sempre al suo fianco in questi ultimi due anni e che spesso lui stesso ha definito la persona che ha permesso alla sua vita di essere quella che è, soprattutto dopo quel maledetto sparo, ma cosa ne è stato di lei adesso? Un tempo i social del piccolo campioncino erano tappezzati da foto in cui spesso compariva la bella Martina Rossi ma da un po’ non si vede niente di nuovo, anzi, alcune foto sono anche sparite lasciando intendere che forse tra loro il legame di un tempo non esiste più. Solo voglia di privacy o voglia di qualcosa di diverso adesso che si è grandi e che si è un po’ cambiati rispetto a prima?

MARTINA ROSSI E’ ANCORA FIDANZATA DI MANUEL BORTUZZO?

Quella che è stata la sua ancora di salvezza adesso potrebbe non esserlo più e mai come in questo momento è d’obbligo usare il condizionale, soprattutto alla luce della “pulizia” Instagram fatta da Manuel Bortuzzo. La sua coetanea e “compagna” di nuoto all’epoca ha fatto fuoco e fiamme in nome della giustizia, e a noi piace pensarla ancora combattiva al fianco di Manuel che oggi sarà ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te.



