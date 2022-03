Martina Rossi e Federica Pizzi, ex fidanzate Manuel Bortuzzo/ Perchè è finita?

Chi è Martina Rossi, fidanzata di Manuel Bortuzzo durante quel giorno fatale

Manuel Bortuzzo torna ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. Attualmente impegnato con Lulù Selassiè, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha in precedenza avuto due note storie d’amore. Una sua ex fidanzata è Martina Rossi. Lei era la sua fidanzata nel drammatico giorno della sparatoria che l’ha costretto sulla sedia a rotelle. I due stavano già insieme da qualche tempo, così come scritto anche da Fanpage, e condividevano anche una grandissima passione comune, cioè quella per il nuoto. Anche Martina infatti è una nuotatrice e ha sempre amato questo ambito sportivo. Pare che dopo l’episodio della sparatoria Martina abbia subito un gravissimo shock, tanto da spingerla, come riportato da Leggo.it, a non voler più andare in piscina. La loro relazione è continuata anche dopo l’incidente per qualche tempo, ma poi la storia si è conclusa del tutto verso gli inizi le 2021.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, dal GF Vip alla convivenza e obiettivo matrimonio/ Futuro roseo?

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi

Dopo la fine della storia con Martina Rossi, Manuel Bortuzzo ha avuto una relazione con Federica Pizzi. I due si sono conosciuti perchè lei è la figlia della compagna del dentista dell’ex gieffino. La loro relazione è durata pochi mesi e si sarebbe conclusa poco prima dell’ingresso di Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Proprio nel corso del programma, durante una puntata serale, Federica Pizzi è stata ospite di Alfonso Signorini motivando e salutando l’ex fidanzato dallo studio di Cinecittà. La sua partecipazione segnò un cambio di rotta in Manuel Bortuzzo, il quale decise di allontanarsi per un breve periodo da Lulù Selassiè, definendola asfissiante e maleducata. Tuttavia dopo qualche settimana tra i due tornò il sereno e la loro storia d’amore divenne via via più definita.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo, incidente/ Sparatoria davanti al pub "Non c'entravo niente""Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè amore vero"/ Tittocchia "Lei l'ha fatto innamorare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA