Martina Rossi, ex di Manuel Bortuzzo/ Confessa al GF Vip “Io l’ho lasciata perché…”

E alla fine Manuel Bortuzzo si è aperto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ma senza fare nomi e cognomi, almeno non ufficialmente. Chi ha seguito la sua storia, però, sa bene che proprio quella sera che gli ha cambiato la vita per sempre, era accompagnato dalla sua bella fidanzata, la bella Martina Rossi, ma sulla loro relazione è poi calato il sipario.

Nell’immaginario di tutti rimane lei la fidanzata di Manuel Bortuzzo ma adesso è lui a rivelare nella casa che la loro storia è durata meno di un anno, che i due stavano insieme da poco prima che l’incidente lo paralizzasse. La ragazza, anche lei nuotatrice, ha confessato che al momento dello sparo ha temuto subito il peggio accusando un forte shock che l’ha spinta ad abbandonare il nuoto, la stessa passione che condivideva con Manuel.

Proprio Bortuzzo, parlando con Lulù Selassiè, ha raccontato qualche dettaglio in più sulla fine della loro relazione rivelando che la rottura è arrivata perché si conoscevano da poco, da qualche giorno prima dell’incidente e che poi sono stati otto mesi insieme ma non hanno mai avuto una vita normale visto che lui ha passato quattro mesi in ospedale, tra riabilitazione e cliniche, e quindi che lei andava a trovarlo in ospedale. Della loro rottura si è parlato per un po’ visto che Manuel ha deciso di fare pulizia sui social e far sparire molte foto tra le quali anche quelle con la fidanzata Martina Rossi qualche mese fa confermando così la fine della loro relazione. Al momento non ha rivelato la presenza di un’altra dopo di lei, almeno non qualcosa di serio, lo scopriremo nelle prossime settimane?

