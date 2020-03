Martina Smeraldi “Mi hanno ricattato”/ “Pazzoide ha hackerato il profilo Instagram”

Triste disavventura per Martina Smeraldi, nota attrice hard e musa di Rocco Siffredi. La 19enne originaria di Cagliari ha visto il proprio profilo Instagram hackerato da un malintenzionato, che ne ha poi preso possesso. Ed in effetti la Smeraldi era sparita dai social per qualche giorno e la sua scomparsa aveva destato qualche sospetto fino a che la stessa non è riapparsa con un messaggio a caratteri cubitali: “Sono tornata, finalmente ho di nuovo il mio profilo”, con l’aggiunta dell’emoticon stile “grazie”. Dopo di che, attraverso una stories su Instagram, ha spiegato cosa le fosse accaduto. In poche parole, un tizio le ha rubato il suo profilo, per poi ricattarla; a quel punto l’attrice di film vietati ai minori ha contattato le autorità, ma queste le hanno risposto di non poter fare nulla. Non dandosi per vinta, Martina ha seguito un video tutorial su Youtube per scoprire come tornare in possesso di un profilo rubato, riuscendo finalmente a riappropriarsi di ciò che era suo.

MARTINA SMERALDI: LO SFOGO SU INSTAGRAM DOPO IL FURTO

“Breve storia triste – scrive la Smeraldi – il mio profilo principale era stato hackerato e rubato da un pazzoide che mi ha ricattato e chiesto soldi per averlo indietro. Sono in Spagna, adesso ho chiamato la polizia spagnola, la polizia postale italiano sia a Milano che a Cagliari, spiegando che all’interno avevo dei dati personali importanti e mi hanno detto di non poter fare nulla. Ho risolto grazie a un video tutorial su Youtube, grazie autorità, il vostro aiuto e la vostra competenza mi stupiscono sempre”. L’ultimo post su Instagram dell’attrice risaliva a circa una settimana fa, uno scatto in cui la stessa mostrava il suo make up in vista di un film da girare per la nota casa di produzione americana Bangbros. La Smeraldi è molto seguita sui social, avendo circa 220mila follower su Instagram, e la maggior parte sono ovviamente maschietti/fan della bella diva dei film hard sarda.

