Martina Stella: “Poca fortuna in amore”/ “Belen e Ilary? Le rispetto nelle loro scelte di comunicazione”

Martina Stella e la rottura con Andrea Manfredonia: “Non me l’aspettavo“

Martina Stella, in una lunga ed intima intervista rilasciata a Oggi, ha comunicato pubblicamente che il suo matrimonio con Andrea Manfredonia è finito. L’attrice, tra le pagine del settimanale, ha parlato della fine del loro amore, spiegando comunque che i due sono rimasti in rapporti “rispettosi e buoni. Abbiamo un bambino e vissuto una storia importante. Stavamo insieme da quasi dieci anni, sette di matrimonio“.

Essersi lasciata con il marito, con il quale era sposata dal 2016, ha rappresentato per lei una grandissima delusione. Sebbene non si sia addentrata nei dettagli della separazione, preferendo conservare un velo di riservatezza a tal riguardo, ha dichiarato: “Molto delusa. Non me l’aspettavo. Ma intendo trasformare questa grande delusione in un’opportunità di crescita personale. Voglio che i miei figli abbiano di me l’immagine di una donna forte, che affronta tutto con dignità e coraggio“.

Martina Stella: “Belen e Ilary? Le rispetto nelle loro scelte di comunicazione“

La fine di un amore è ormai uno degli argomenti più chiacchierati e controversi dell’ultimo periodo. Se da un lato Martina Stella ha preferito non addentrarsi nei dettagli della rottura con Andrea Manfredonia, dall’altro c’è chi ne ha parlato in forma pubblica nelle ultime settimane, come Belen Rodriguez e Ilary Blasi. A tal riguardo, l’attrice dice la sua sulla decisione delle due showgirl di parlare pubblicamente dei presunti tradimenti subiti: “Le rispetto nelle loro scelte di comunicazione. Sono personaggi televisivi più esposti di me: io faccio l’attrice, posso forse proteggermi in modo maggiore“.

L’amore, oltre il cinema, è stato uno degli elementi dominanti nella vita della Stella. Tuttavia le delusioni e i flop sono stati molteplici, e l’attrice se li spiega così: “Ho vissuto le mie relazioni sotto i riflettori e questo non ha aiutato. Penso di non aver avuto molta fortuna in amore. Con i figli, nell’amicizia e sul lavoro sì. Ma non in amore. E poi sono sempre stata una donna indipendente, centrata su me stessa e sul mio mestiere. Indomabile. Questo ha complicato le cose. Fermo restando ciò che è immodificabile, sto cercando di migliorarmi per trasformare questa sofferenza in qualcosa di positivo per me“.











