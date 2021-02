Martina Tesanovic, figlia Barbara De Rossi/ “Mi auguro di essere forte come lei”

Martina Tesanovic è la figlia di Barbara De Rossi e del coreografo serbo Branko Tesanovic. Nata il 10 ottobre 1995, vive a Roma dove studia psicologia e lavora come modella. Oggi Martina è alta 1.85 e da piccola è sempre stata la più alta della classe, cosa che la metteva molto a disagio: “Mi creava timidezza, oggi invece ne sono molto fiera”, ha confessato al settimanale Gente. Quando aveva 10 anni Martina si è rotta due vertebre a causa di una caduta da cavallo: “Fui costretta a letto immobilizzata per cinque mesi, poi misi il busto”. All’età di 14 anni Martina si è tatuata due B sul polso, le iniziali dei suoi genitori (Barbara e Branko): “Si erano appena separati. Sulla mia pelle li volevo sempre vicini”, ha detto a Gente. I genitori si sono infatti separati nel 2010, dopo 15 anni di matrimonio.

Martina Tesanovic è molto legata a sua madre, Barbara De Rossi: “Per me la mamma è la più bella di tutte. Con gli anni ho capito che ha anche un gran coraggio. Lei si augura per me la felicità, libertà di esprimere e scegliere la mia strada. Io mi auguro di essere forte come lei”, ha raccontato la ragazza al settimanale Gente. Anche l’attrice, a Domenica Live, ha parlato del rapporto molto aperto con la figlia: “Le parlai di pedofilia, la misi in guardia. Poi con gli anni arrivammo ad affrontare il tema della contraccezione, delle relazioni uomo-donna, del rispetto che bisogna dare e ricevere. Sempre”. Qualche settimana fa, l’attrice ha pubblicato su Instagram una foto della figlia con la dedica: “Perché nei tuoi occhi vedo i miei… figlia mia…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA