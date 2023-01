Martina Valdes, fidanzata Blanco/ Baci, carezze ed emozioni per la coppia

Blanco e l’amore per Martina Valdes

Martina Valdes è la fidanzata di Blanco. Una storia d’amore nata poco dopo la fine della relazione con la ex Giulia Lisioli. Tra i due prosegue tutto alla grande come confermano anche gli scatti pubblicati e condivisi sui social dalla coppia che, quest’estate, ha fatto sognare i fan. Blanco e Martina, infatti, hanno trascorso qualche giorno di relax in Sicilia e hanno condiviso su Instagram una serie di scatti che li immortalavano felici ed innamorati. Baci, abbracci, ma anche carezze prima di partire per una corsa a bordo di una moto ad acqua nelle cristalline acque di Porto Cervo.

Tra i tantissimi commenti alle foto anche quello del cantante vincitore di Sanremo 2022 che ha scritto: “amore bello”. Che dire: la storia tra Blanco e Martina va avanti e alla grande. Per il cantante si tratta di un nuovo amore dopo la fine della storia d’amore con la fidanzata storica Giulia Lisioli.

Blanco e Martina Valdes sono innamorati, ma la ex Giulia…

La storia d’amore tra Blanco e Martina Valdes prosegue a gonfie vele. Il rapper, infatti, è innamoratissimo e non perde occasione per fare delle dediche alla compagna. Una delle ultime c’è stata durante un concerto quando, sulle note della canzone “Afrodite”, è sceso dal palco per baciarla e dedicargliela. Una fortissima emozione per Martina che si è seduta sugli scalini del palco visibilmente emozionata.

Tra i due però non sono mancati i primi litigi come quando, durante le vacanze estive in Sardegna, la Valdes si è arrabbiata per il comportamento del fidanzato preso dal cellulare. Un fan, infatti, ha raccontato: “sì, sì, comunque una mia amica era a San Teodoro e lui era sempre al telefono. E lei stava inca***ta“”. Alla fine però tra i due è tornato il sereno con un bacio a suggellare la pace! Intanto la ex Giulia Lisioli sui social ha parlato dell’ex dicendo: “è stato un periodo molto difficile. Anzi, a dire la verità volevo chiudere tutti i social. Poi ho pensato che nella vita succede, vai avanti”.

