Martina Valdes, fidanzata di Blanco/ La dedica social: “amore bello”

Martina Valdes è la fidanzata di Blanco. La storia, nata dopo la fine della relazione con Giulia Lisioli, prosegue a gonfie vele tra i due che poche settimane fa si sono immortalati in una serie di scatti e foto pubblicati sui social. Delle vere e proprie cartoline d’amore, a conferma che la storia tra i due prosegue alla grande. Blanco e Martina hanno trascorso qualche giorno di relax in Sicilia condividendo su Instagram una serie di scatti che li immortalavano felici ed innamorati. Baci, abbracci, carezze prima di partire per una corsa a bordo di una moto ad acqua nelle cristalline acque di Porto Cervo. Le immagini hanno fatto sognare i fan delle coppia, ma allo stesso cantante di “Brividi” che ha commentato i post della fidanzata scrivendo: “amore bello”.

La storia tra Blanco e Martina prosegue dallo scorso marzo dopo che il cantante si è lasciato con la fidanzata storica Giulia Lisioli. Nonostante i due abbiano cercato in tutti i modi di tenere ben lontani il mondo del gossip dalla loro storia, alla fine sono usciti allo scoperto confermando che tra loro due c’è un grande amore.

Blanco e Martina Valdes divisi dal cellulare?

L’amore tra Blanco e Martina Valdes va alla grande. Il rapper non perde occasione per farle delle dediche come quando, durante un concerto, dal palco ha cantato per lei il brano “Afrodite”. Una grande emozioni per Martina che si è seduta sugli scalini del palco visibilmente emozionata nel sentire il suo amore cantarle quella canzone. Non solo, sempre durante un altro concerto il cantante ha lasciato il palco per raggiungerla nel pubblico per darle un bacio. Un momento davvero romantico che è stato immortalato dai tantissimi fan del trapper.

Non mancano però i litigi e i confronti come quando, durante le vacanze in Sardegna, la Valdes si sarebbe incavolata per il comportamento del fidanzato troppo preso dal cellulare. Un fan, infatti, ha confermato la versione rivelando: “sì, sì, comunque una mia amica era a San Teodoro e lui era sempre al telefono. E lei stava inca***ta“”. Alla fine però tra i due è tornato il sereno con un bacio a suggellare la pace!











