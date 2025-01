Il 16 gennaio scorso, una 14enne è scomparsa da Cura Caprignano (Pavia) e ad oggi di lei non c’è traccia. Si chiama Martina Vitanza e la famiglia ha lanciato un appello per ritrovarla attraverso l’associazione Penelope Lombardia.

Alta un metro e 55, Martina Vitanza ha occhi e capelli castani e al momento della sparizione indossava una felpa grigia con cappuccio, bomber nero, pantaloni sportivi grigi e scarpe bianche. Un elemento alimenta la preoccupazione dei suoi cari: la minorenne non ha con sé telefono cellulare né soldi, non ha neppure i documenti. La famiglia chiede l’aiuto di tutti per ritrovarla: “È sicuramente in difficoltà“.

Martina Vitanza scomparsa nel Pavese: cosa sappiamo

Chiunque dovesse avere notizie utili al ritrovamento di Martina Vitanza, scrive l’associazione Penelope su Facebook, è pregato di chiamare forze dell’ordine. Ogni informazione, anche quella apparentemente insignificante, potrebbe essere fondamentale per risolvere il caso di scomparsa della 14enne.

La ragazzina, secondo quanto riporta RaiNews, non ha mai fatto ritorno nell’abitazione di Belgioioso, nel Pavese, dove vive insieme alla famiglia. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano La Provincia Pavese, poco prima di sparire si trovava in auto con il padre. L’uomo, sceso per pochi minuti per fare un acquisto, al ritorno a bordo non l’avrebbe più trovata. Al momento non si escluderebbe un allontanamento volontario.