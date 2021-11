Martufello: “Bagaglino? Pronto a tornare”/ “Stiamo progettando un ultimo spettacolo…”

Martufello è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri e andata in onda anche in radiovisione nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 novembre 2021. L’attore ha raccontato innanzitutto i suoi progetti per il futuro, annunciando che tra pochi giorni farà ritorno in televisione: “Il 16 novembre andrò da Amadeus per partecipare alla trasmissione ‘I Soliti Ignoti’, poi sto facendo serate in giro per teatri con il mio show”.

Di cosa parla? “Il mio spettacolo parla un po’ di tutto e spazia dalla satira politica alla satira di costume, concentrandosi in particolare su quello che succede sugli smartphone e sui social media. Al giorno d’oggi sono diventati tutti filosofi, non si trova più un ignorante con cui fare due chiacchiere! Tutti scrittori, tutti geni… Se i social ci fossero stati ai tempi del Bagaglino? Sarebbe diventato… Non oso immaginare cosa! Già così è rimasto impresso in maniera trionfale nell’immaginario collettivo dell’Italia intera”.

MARTUFELLO: “PRONTO A TORNARE SE IL BAGAGLINO CHIAMA, MA CI RIAPRANO SALONE MARGHERITA!”

In merito al Bagaglino, Martufello ha asserito di sentirsi perfettamente in forma e pronto per tornare, almeno per un’ultima recita: “Io non vedo l’ora di fare ancora il Bagaglino. Quest’anno compio 70 anni di età e 49 di carriera, di cui 42 passati con Pingitore. Tutto quello che ho, lo devo a lui, è stata una figura di assoluto riferimento per me…”.

Entrando maggiormente nello specifico, ecco che Martufello “sgancia la bomba” e fa sognare a occhi aperti tutti gli amanti del Bagaglino: “A Roma purtroppo il Bagaglino ha chiuso, volevamo fare l’ultimo spettacolo tutti insieme per salutare il pubblico che da 52 anni ci segue, ma la richiesta è stata annullata. Troveremo un altro teatro, ma spero ancora che la Banca d’Italia ci ripensi e ci lasci fare un ultimo show a Salone Margherita!”.

