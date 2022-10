Marvin Vettori, chi è e fidanzata?/ L’amore per Greta Jasmin El Mok

Marvin Vettori, chi è?

Marvin Vettori, chi è The Italian Dream? Classe 1993, Martin è nato il 20 settembre a Mezzocorona, un paese di circa 5.000 abitanti nella provincia autonoma di Trento. Giovanissimo è già entrato nella storia visto che è è il quarto lottatore italiano della storia a competere nella promotion più importante nel mondo delle Mixed Martial Arts, l’Ultimate Fighting Championship. Prima di lui ci erano riusciti solo Alessio Sakara, Ivan Serati e Alessio Di Chirico. Conosciuto con il soprannome di The Italian Dream (Il sogno azzurro), Marvin detiene una serie di record non indifferenti.

Il campione, infatti, è il più giovane italiano mai entrato in UFC, l’unico italiano ad aver vinto il proprio match di debutto in UFC e l’unico dei 4 italiani, che combattono o hanno combattuto in UFC, ad avere più vittorie che sconfitte all’interno della promotion più prestigiosa e competitiva del mondo. Lottatore tra i più completi di sempre, Vettori ha una cintura marrone di Jiu Jitsu brasiliano.

Martin Vettori ha una fidanzata?

Il sogno italiano è Martin Vettori. Il campione, sotto la guida di Rafael Cordeiro, sta infrangendo record su record scalando le gerarchie dell’Ultimate Fighting Championship. Lo scorso giugno Marvin è stato il primo fighter italiano nella storia dell’MMA che ha combattuto per il titolo Mondiale UFC. Numero uno nello sport, per quanto concerne la vita privata del campione tutto tace. Discreto e riservato, The Italian Dream non è solito parlare della sua vita sentimentale.

A chi si domanda se ha una fidanzata, possiamo dirvi che il campione è felicemente impegnato. Chi è la fortunata? Bene, la fidanzata di Martin Vettori si chiama Greta Jasmin El Moktadi: una cantante rap italiana di origine marocchina nata nel 1999 che ha iniziato a fare la modella a 16 anni per poi diventare anche creator di Tik Tok. La coppia è unita da diverso tempo.

