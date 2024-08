Se fosse stato un incontro, sarebbe stato un evento, ma la rissa tra Marvin Vettori e Brendan Allen in un casinò è stata reale. Il video dello scontro dopo un evento in Florida sono diventate subito virali, mentre la ricostruzione dell’accaduto arriva dai presenti. Vettori ha provato a colpire Tuco Tokkos con un pugno, ma non c’è riuscito, quindi si è fatto avanti Allen, che invece lo ha colpito due volte. Un filmato mostra, infatti, Allen che colpisce Vettori, il quale sembra cadere su un tavolo della roulette. Ma Vettori ha dichiarato che quanto ripreso nel video è avvenuto dopo aver pensato che lo scontro fosse già finito.

Il numero uno della Ufc Dana White ha commentato la rissa spiegando che poteva essere il match della serata. Vettori ha poi pubblicato una storia sui social dopo che un video aveva mostrato ferite sul suo volto: “Vettori con un braccio solo è imbattuto, non sbaglia mai un c…“.

Poi ha fornito la sua ricostruzione: “In pratica si fa beccare sul posto, poi si nasconde dietro i suoi uomini e si fa beccare di nuovo nel caos, poi 10 persone in mezzo e penso che sia finita, lo lasciano fare, si precipita su di me e si fa beccare di nuovo alla fine. Tutto questo con una sola arma. Un vero babbeo“. Secondo Nolan King e Ken Hathaway di MMA Junkie, Allen ha poi replicato, definendo Vettori “irrilevante” e dicendo che l’italiano “non vuole combattere“.

MARVIN VETTORI E BRENDAN ALLEN, DALLO SCONTRO AL CASINO’ A QUELLO SOCIAL

Lo scontro tra il campione di MMA, arti marziali miste, e il lottatore della sua medesima classe di peso è avvenuto dopo un evento della Professional Fighters League che si è tenuto al Seminole Hard Rock Hotel di Hollywood, in Florida, sede dei playoff. In realtà, una sfida tra lui e Brendan Allen era prevista ad aprile in occasione dell’Ufc Fight Night 240, ma il pugile italiano si era ritirato a causa di un infortunio. Il prossimo incontro di Marvin Vettori non è stato ancora fissato, per cui resta il bilancio di due successi nelle ultime quattro sfide.

Tra di loro evidentemente non scorre buon sangue, comunque le immagini che li vedono protagonisti sono finite sui social e sono state commentate dallo stesso Marvin Vettori. “Con un braccio solo contro sette di voi, ma fammi vedere la tua faccia perché prima di filmare ti ho preso un paio di volte“, il tweet su X dell’atleta trentino che si è dovuto operare a una spalla nei mesi scorsi, motivo per il quale aveva rinunciato alla sfida con Brendan Allen. Ora che sta meglio ci hanno dato un assaggio di quello che potrebbero mostrare sul ring…