Mary Austin, chi è la compagna di Freddie Mercury/ Insieme per sette anni, la proposta di matrimonio e…

Mary Austin, chi è la donna più importante della vita di Freddie Mercury

Mary Austin è stata la donna più importante della vita di Freddie Mercury. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore durata sette anni e, dopo la fine della relazione e il coming out dell’artista, hanno continuato ad essere legati. Mary, infatti, è stata sempre presente nella vita di Freddie che, in lei, aveva una spalla sulla quale poter contare sempre. I due si conobbero nel 1969. Allora, Mary era una studentessa d’arte e lavorava come commessa da Biba, un negozio di abbigliamento trendy a Kensington. «Era diverso da tutte le persone che avevo conosciuto fino a quel momento», ha raccontato Mary. «Aveva una grande fiducia in sé stesso, cosa che a me mancava. Mi piaceva, siamo cresciuti insieme».

Il loro fu un amore importante che il giorno di Natale del 1973 portò anche ad una proposta di matrimonio da parte di Freddie che, però, non si è mai realizzata per la consapevolezza della propria sessualità da parte dell’artista.

Mary Austin e Freddie Mercury: dall’amore all’amicizia

Sette anni d’amore e di vita insieme avevano unito fortemente Mary Austin e Freddie Mercury che confessa proprio all’ex fidanzata la propria bisessualità. «Non credo tu sia bisessuale, penso che tu sia gay», fu la risposta di lei. Nonostante l’addio, i due non si persero mai di vista restando l’uno accanto all’altra fino al 1991, anno della morte di Freddie Mercury.

Nonostante la fine della relazione, Freddie ha sempre considerato Mary la donna della sua vita e per lei scrive anche la canzone Love of My Life, ovvero “Amore della mia vita”. Un rapporto unico quello tra la Austin e Mercury che la stessa Mary definì «come un matrimonio, in salute e in malattia».











