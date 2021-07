Masantonio Sezione Scomparsi/ Anticipazioni oggi 9 luglio: Don Giulio è sparito

Masantonio Sezione Scomparsi, anticipazioni oggi, 9 luglio

Dopo le polemiche dei giorni scorsi e gli scarsi ascolti registrati alla domenica sera, Masantonio Sezione Scomparsi torna al suo posto, al venerdì sera. L’appuntamento con Alessandro Preziosi e il suo burbero personaggio è fissato per oggi, 9 luglio, su Canale5 dalle 21.30 circa. A quel punto Masantonio sarà di nuovo alle prese con le indagini a caccia di scomparsi svelando ancora alcuni dei suoi problemi e dettagli del suo passato. Ma quali saranno le vittime con le quali avrà a che fare questa sera’ Le indagini riguardano questa volta un fisico brillante che per nascondere i suoi segreti si è estraniato dal mondo. Proprio per questo le indagini porteranno Masantonio e Riva in una vecchia casa in campagna dove l’uomo si dedicava alla formulazione di un’equazione rivoluzionaria, che sia proprio questa la causa della sua scomparsa?

Lino Banfi, torna Un Medico in famiglia?/ "Proposta per un'ultima stagione bocciata"

Che fine ha fatto Don Giulio?

Masantonio Sezione Scomparsi riparte da qui questa sera in occasione della terza puntata in cui Riva avrà a che fare con lo scienziato che con la sua maniacalità gli ricorda molto il collega, forse i due sono legati in qualche modo? In un secondo tempo l’insolito duo sarà impegnato a cercare Don Giulio, un prete scomparso nel nulla. Sarà questo caso a riportare Masantonio di nuovo faccia a faccia con il suo passato, con un’ombra che si trascina da tempo e che forse adesso dovrà affrontare. Masantonio e Riva ripercorreranno la vita del prete e a quel punto si accorgeranno che qualcosa non torna e molti indizi fanno pensare che forse l’uomo stava gestando una doppia vita dalla quale si è nascosto o che lo ha messo nei guai. Ma chefine ha fatto?

LEGGI ANCHE:

Una strada verso il domani 3/ Anticipazioni oggi 9 luglio: Freddy lascia Berlino?DOC NELLE TUE MANI, REPLICA/ Anticipazioni e diretta: il passato shock di Riccardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA