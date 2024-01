Masashi Ozawa, è morto l’ex wrestler noto come Killer Khan/ Dalle iconiche faide al ristorante a Tokyo

Masashi Ozawa, alias Killer Khan: chi era il wrestler scomparso all’età di 76 anni

Una notizia di questa mattina ha sconvolto gli appassionati di Wrestling e soprattutto i nostalgici che nelle decadi precedenti hanno apprezzato le gesta di personaggi che hanno fatto la storia del settore. Come riporta Dagospia, è venuto a mancare – all’età di 76 anni – Masashi Ozawa, che molti ricorderanno con lo pseudonimo di Killer Khan.

Bray Wyatt è morto/ Wrestler WWE stroncato da un infarto: aveva 36 anni

Killer Khan – alias Masashi Ozawa – è stato una vera e propria icona del wrestling; protagonista soprattutto negli anni ottanta grazie ad alcune rivalità ancora oggi ricordate come memorabili. Dalla faida con Hulk Hogan agli scontri epocali con Pedro Morales; indimenticabili anche le lotte per il titolo con Andre The Giant e Bob Backlund.

Hulk Hogan compie 70 anni/ I 2 matrimoni, i Metallica e lo scandalo a luci rosse: i suoi segreti

Masashi Ozawa, noto come Killer Khan: dal ritiro all’attività di ristorazione

La morte di Masashi Ozawa – noto come Killer Khan – rappresenta una grande perdita per l’industria del wrestling, oltre a colpire nel segno coloro che ne hanno apprezzato le gesta nel corso del tempo. Una carriera vissuta da protagonista, perno delle dinamiche più intricate e protagonista di scontri ancora oggi ricordati come iconici.

Il ritiro di Masashi Ozawa dal Wrestling è lontano nel tempo: sul finire degli anni ottanta. L’ex lottatore decise di uscire di scena dedicandosi a tutt’altro; nel 1988 – come racconta Dagospia – decise di aprire un ristorante a Tokyo curando in prima persona la gestione. A dare l’annuncio della morte dell’ex atleta giapponese è stata – come riporta il portale – la World Wrestling Entertainment che ha salutato Killer Khan con un video che racchiude i momenti più significativi della sua gloriosa carriera.

"Hulk Hogan non sente più le gambe"/ Kurt Angle choc: "Rischia la sedia a rotelle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA