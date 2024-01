Hulk Hogan, gesto eroico per salvare una donna dopo un incidente/ “L’auto si è ribaltata, lui…”

Hulk Hogan, eroe sul ring ma anche nella vita: il racconto di sua moglie Sky Daily

Ne abbiamo apprezzato le gesta sul ring tra titoli da conquistare e record da battere; forza sovrumana, stile inconfondibile e vittorie impresse nell’albo d’oro del wrestling. Questo e non solo descrive la storia di Hulk Hogan e di come ancora oggi sia considerato tra i wrestler più amati di sempre. Le ultime notizie sull’ex campione non riguardano però le sue imprese sportive bensì un gesto eroico riportato dai media statunitensi.

Masashi Ozawa, è morto l’ex wrestler noto come Killer Khan/ Dalle iconiche faide al ristorante a Tokyo

Come riporta Leggo, Hulk Hogan avrebbe assistito ad un terribile incidente e il suo intervento sarebbe stato fondamentale per salvare la vita di una donna. A raccontare l’accaduto è stata direttamente sua moglie Sky Daily con un post pubblicato sui social. “Ieri sera, dopo aver lasciato la cena a Tampa, abbiamo visto un’auto ribaltarsi davanti a noi. Ammiro mio marito Hulk e Jake Rask poichè sono stati bravi ad entrare in azione”.

Bray Wyatt è morto/ Wrestler WWE stroncato da un infarto: aveva 36 anni

Hulk Hogan, la ricostruzione del suo intervento eroico dopo un incidente in autostrada

Dopo aver contestualizzato la vicenda, Sky Daily ha spiegato nel dettaglio l’intervento eroico di suo marito Hulk Hogan che, vedendo una donna in difficoltà dopo un incidente, non ci ha pensato due volte ad intervenire per salvarle la vita. “Cosa hanno fatto? Hanno forato l’airbag e hanno fatto uscire velocemente la ragazza dall’auto. A quanto pare era illesa ma terrorizzata, si tratta di un vero miracolo”.

Come riporta Leggo, il portale statunitense Tmz Sports avrebbe confermato il racconto della moglie di Hulk Hogan – Sky Daily – spiegando anche la dinamica dell’incidente che ha appunto comportato il ribaltamento di un automobile con una donna bloccata nell’abitacolo, seppur illesa. “Ci è stato detto che un’auto ha sterzato in modo irregolare ed ha colpito un’altra macchina che, secondo le nostre fonti, si è ribaltata… Jake ha forato l’airbag della ragazza con alcuni attrezzi che Hulk aveva a portata di mano ed entrambi hanno slacciato la cintura di sicurezza della ragazza e l’hanno aiutata a lasciare in sicurezza il veicolo”.

Hulk Hogan compie 70 anni/ I 2 matrimoni, i Metallica e lo scandalo a luci rosse: i suoi segreti

© RIPRODUZIONE RISERVATA