Mascaria è una storia vera?/ La ribellione di un costruttore siciliano contro la mafia e la vendetta del boss

Oggi è una data importante, il 23 maggio 2024, ed è la ricorrenza della strage di Capaci in cui fu ammazzato il giudice Giovanni Falcone: per questo motivo, per continuare a sensibilizzare le coscienze si è deciso di festeggiare la Giornata della legalità col film tv Mascaria, in onda su Rai 1, un racconto liberamente ispirato ad una storia vera. Il film Mascaria racconta la triste storia vera di un costruttore siciliano che, come tanti altri imprenditori locali, è costretto a fare i conti con le minacce e le pressioni della mafia, pagare il pizzo e vivere sotto ricatto: il termine “mascariato” significa calunniato ed è proprio da qui che prendo spunto Isabella Leoni per trasformare una storia vera di mafia e di ribellione in un film struggente ed emozionante.

Il protagonista è Pietro Ferrara, un costruttore siciliano che trova il coraggio di denunciare i suoi estorsori provocandone l’arresto e la condanna: la vendetta del boss non tarda ad arrivare e il protagonista diventa a suo malgrado imputato, ritrovandosi nel bel mezzo di un’inaspettata ed estenuante battaglia giudiziaria.

Mascaria, una storia vera che racconta la ribellione e l’estenuante battaglia di un uomo perbene contro la mafia

La regista Isabella Leoni, parlando di Mascaria ha elogiato tutto il cast che si è immerso nel progetto con grande coinvolgimento emotivo e motivazionale: il fatto che Mascaria sia liberamente tratto da una storia vera ha giocato un ruolo chiave da questo punto di vista. In una intervista rilasciata in occasione della presentazione del film, Isabella Leoni ha spiegato che Mascaria vuole essere “un racconto delicato e intimo che quando si apre mostra le ferite, le passioni, le paure, le amicizie fraterne, l’amore per la famiglia e anche per il lavoro del protagonista”.

Passione e coinvolgimento, come dicevamo, sono stati fattori fondamentali per tutto il cast, a cui la stessa regista rivolge un caloroso ringraziamento, perché “hanno portato in questo lavoro bravura artistica insieme a incredibili qualità umane”.











