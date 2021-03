Mascherine di Sanremo 2021 non proteggono?/ Video: panico in sala stampa dopo domanda

Le mascherine Ffp2 distribuite al Festival di Sanremo 2021 sono proprio quelle che “non proteggono”? Il dubbio è sorto ai colleghi di Vanity Fair, che incrociando i dati e le immagini hanno notato che durante la conferenza stampa della seconda giornata della kermesse (e non solo) sui volti di Amadeus e di altri presenti in sala stampa spiccavano le mascherine Ffp2 col codice finito “sotto indagine”, cioè il CE2163. Questo è il codice, infatti, delle mascherine Ffp2 che sono finite nel mirino dell’ufficio Antifrode dell’Unione europea (Olaf). Nel mirino degli investigatori di Bruxelles ci sarebbe la Universalcert, un ente turco che rilascia i certificati di conformità con quel numero. Ebbene, Stefania Saltalamacchia di Vanity Fair ha notato che quelle mascherine sono state distribuite dall’organizzazione ai giornalisti e a tutti gli addetti ai lavori.

Così è scattata d’obbligo la domanda al direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 e il video della reazione che ha suscitato l’interrogativo è subito diventato virale.

IL “GIALLO” DELLE MASCHERINE FFP2 A SANREMO 2021

«Le nostre mascherine, proprio quelle che stiano indossando tutti noi e voi, riportano proprio il codice su cui Bruxelles sta indagando perché pare che non siano conformi e non proteggano da niente», dice la giornalista Lavinia Farnese nella sala stampa del Festival di Sanremo 2021. E subito si sente un brusio. «Senza panico», aggiunge allora la giornalista che aveva appena spiazzato tutti in sala, anche se quella delle mascherine Ffp2 con codice CE2163 è una notizia già nota. «Visto che è una cosa che ci riguarda tutti, volevo capire se avevate visto… se avevate letto…». Ma non ha fatto in tempo a finire la domanda che subito è intervenuto Amadeus visibilmente sorpreso per la domanda: «Bene, scopriamo tutti che abbiamo delle mascherine che non proteggono, toccando ferro abbiamo tutti delle difese immunitarie alte». Ma si attende la risposta ufficiale, che arriverà direttamente dal “Covid manager” del Festival di Sanremo 2021.

