Mascherine Ffp2 costeranno 75 centesimi/ Prezzo calmierato: intesa Figliuolo-farmacie

È arrivata l’intesa tra il generale Figliuolo e le farmacie: le mascherine Ffp2 costeranno 75 centesimi. Fumata bianca, dunque, per il prezzo calmierato dei dispositivi di sicurezza: la struttura commissariale firmerà l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite a stretto giro di posta e «le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria».

Zambon "Icona no vax? Io vaccinato, ma contro green pass"/ "Oms? Ho 7 cause..."

Una novità importante per le famiglie italiane, considerando l’aumento esponenziale dei prezzi delle mascherine Ffp2 delle ultime settimane. In base alle ultime misure introdotte dal governo per contrastare la pandemia, i dispositivi di sicurezza sono obbligatori per poter partecipare a spettacoli aperti al pubblico, sia che si svolgano al chiuso che all’aperto, in cinema, musei, teatri, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e durante tutti gli eventi e le competizioni sportive, sia al chiuso che all’aperto.

Andrea Costa/ "Ok green pass rafforzato per il lavoro. Obbligo vaccinale? Non serve"

Mascherine Ffp2 costeranno 75 centesimi

Arrivano le prime reazioni alla notizia dell’intesa sulle mascherine Ffp2, soddisfatta l’Unione Nazionale Consumatori, che però mette in risalto: «Il problema della tempistica, non solo perché si spera che la prossima volta vengano finalmente fissati i prezzi prima dell’introduzione dell’uso obbligatorio e non viceversa, ma anche perché ancora oggi non sappiamo esattamente da quando si troveranno a 0,75 centesimi, senza se e senza ma». Ricordiamo che nelle scorse ore Coop ha annunciato che dal 31 dicembre le mascherine Ffp2 sono venute nei punti vendita a 50 centesimi: «Non è la prima volta che ritocchiamo al ribasso i prezzi di questi dispositivi medici di fronte a una emergenza sanitaria gli obiettivi che ci prefiggiamo sono evitare speculazioni ed offrire soluzioni a vantaggio di tutti».

LEGGI ANCHE:

Flurona, Covid e influenza insieme: cos'è e sintomi/ "Israele? Non è il primo caso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA