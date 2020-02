Mascherine per Coronavirus/ Boom di richieste: quali bisogna usare per proteggersi

L’arrivo del Coronavirus in Italia ha aperto la caccia alle mascherine. Indossarle è una delle raccomandazioni del Ministero della Salute: serve per proteggere se stessi e gli altri dall’esposizione e dalla trasmissione del virus, ma in quali casi è effettivamente utile? L’arrivo del virus del Nord Italia ha innescato una psicosi, motivo per cui bisogna sapere che le mascherine vanno indossate dalle persone a rischio, non in tutto il territorio nazionale. Del resto, è una precauzione. Eppure sono andate a ruba. Infatti è stata registrata una nuova fortissima impennata delle richieste di mascherine contro il contagio da Coronavirus. Così come sta crescendo la richiesta di disinfettanti. Ce ne sono però di diversi tipi. Quelle più giuste, secondo il professor Fabrizio Pregliasco, sono le FFP 2 o le FFP 3, ma – stando a quanto spiegato da Fanpage – anche la mascherina chirurgica va bene, come nel caso dei cittadini non esposti professionalmente. Comunque per essere efficace una mascherina deve essere conforme alla norma EN 149 con valida marcatura CE.

MASCHERINE PER CORONAVIRUS: QUALI BISOGNA USARE

Non tutte le mascherine dunque sono efficaci per proteggersi dal Coronavirus. «Spesso, specialmente nei grandi centri commerciali, si trovano mascherine non classificabili come dispositivi di protezione individuale e perciò non efficaci contro il Coronavirus», ha dichiarato Alberto Spasciani, vicepresidente di Assosistema Safety, al Sole 24 Ore. Quelle davvero efficaci sono dunque quelle indicate dal professor Fabrizio Pregliasco: le maschere con certificazione FFP 2 e FFP 3 hanno un’efficacia filtrante del 92 per cento e del 98 per cento. Queste maschere infatti hanno un filtro e coprono naso, bocca e mento. Ma in questo caso vanno usate solo se si appartiene ad una delle categorie che sono esposte al virus professionalmente. La corsa alle mascherine è cominciata in realtà un mese fa, con lo scoppio dei primi casi di Coronavirus in Cina, ma ora c’è un nuovo picco di richieste. E nella maggioranza dei casi, riporta il Corriere della Sera, non ci sono rassicurazioni da parte dei fornitori sui rifornimenti.

