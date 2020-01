Mascia Ferri dopo Grande Fratello/ “Nuova vita con mio marito Cristiano Ricciardella”

Che fine ha fatto Mascia Ferri? Il Grande Fratello Vip 4 ha “rispolverato” alcuni protagonisti delle vecchie edizioni, quindi il pensiero è volato agli altri protagonisti. Tra questi c’è appunto la “panterona” della seconda edizione del reality. Col marito Cristiano Ricciardella aprirà un bar a Ravenna, davanti al teatro Alighieri. Si chiamerà “Serafina” e si spera possa mettere fine alla storia travagliata di questa struttura, che da anni passa da una gestione all’altra. Per l’ex gieffina si tratta di una nuova avventura nel mondo della ristorazione. Dopo aver rilanciato lo Chalet dei Giardini pubblici e l’America Graffiti a CinemaCity, la sua società si è aggiudicata anche la gestione dello stabilimento balneare dell’Esercito di Marina di Ravenna. Mascia Ferri non ha trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo, ma in quello imprenditoriale. «Abbiamo paura, come allora, è normale, ma abbiamo anche la stessa grinta», ha dichiarato al Resto del Carlino a proposito del bar che sta per aprire.

MASCIA FERRI, LA RISTORAZIONE DOPO IL GRANDE FRATELLO

L’idea di ristorazione di Mascia Ferri però pone l’attenzione verso il cibo salutista, quindi la qualità degli ingredienti e le materie prime. «Ci rivolgiamo a chi ama la cucina tradizionale, ma anche a chi è vegano e vegetariano». Non a caso il bar che vuole rilanciare a Ravenna si chiamerà “Serafina”. «Era la nonna di mio marito Cristiano e metteva tutti a tavola. Questo era il suo slogan, ed è anche la nostra filosofia e vorremmo usarlo anche noi nel locale», ha raccontato al Resto del Carlino. E poi ha svelato un retroscena sulla scelta del nome: «È un nome dal sapere antico e mi è sempre piaciuto, in più finora sono sempre stata io a scegliere come chiamare i locali, e abbiamo voluto continuare la tradizione». Il locale, che Mascia Ferri ha acquistato col marito Cristiano Ricciardella, è di circa 300 metri quadrati. Sarà aperto dalle 7 del mattino fino a mezzanotte, quindi si partirà con le colazioni, poi spazio al pranzo, e ci sarà un angolo dedicato alle insalate fatte sul momento, quindi aperitivi e pizzeria la sera.

