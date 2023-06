Massara lascia il Milan/ Ufficiale, licenziato anche il ds: c’è il comunicato del club (7 giugno 2023)

MASSARA LASCIA IL MILAN: VIA ANCHE IL DIRETTORE SPORTIVO

Anche Frederic Massara lascia il Milan: nel comunicare l’addio ufficiale di Paolo Maldini avevamo sottolineato come il comunicato del club non facesse menzione del direttore sportivo, quando invece era abbastanza noto (secondo le indiscrezioni e la logica) che anche lui avrebbe terminato il suo rapporto con i rossoneri. Adesso abbiamo anche l’ufficialità in merito: “Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club” recitano le poche righe (come quelle dedicate a Maldini) nelle quali l’ormai ex direttore sportivo viene ringraziato per i risultati raggiunti. Massara è stato il braccio destro di Maldini, di fatto: insieme hanno contribuito a creare quella squadra che nel 2021, spezzando un digiuno che durava da 11 anni, ha vinto lo scudett.

In più, lungo il percorso, è tornata in Champions League (non succedeva da sei anni) riuscendo anche a farlo per tre stagioni consecutive, raggiungendo una bellissima semifinale nel corso di questa annata e fermandosi solo di fronte a un’Inter superiore. Ha lavorato a lungo con Walter Sabatini, che lo ha voluto con sé a Palermo e poi alla Roma; nel club giallorosso aveva fatto ritorno nel giugno 2018 come segretario generale, nel marzo successivo era stato nominato (di nuovo) direttore sportivo per prendere il posto di Monchi, ma pochi mesi dopo il suo percorso a Trigoria si era concluso. Ora, c’è chi dice che Frederic Massara alla Roma possa tornare per una terza volta: da vedere questo, di sicuro anche lui come Maldini sarà rimpianto da tutti i tifosi del Milan per quello che è riuscito a fare nei suoi quattro anni in rossonero.

