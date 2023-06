Maldini via dal Milan?/ Vedute diverse con la proprietà: addio improbabile, ma possibile (5 giugno 2023)

MALDINI VIA DAL MILAN? FUMATA GRIGIA DALL’INCONTRO

Off season nuova, vecchie voci: Paolo Maldini potrebbe lasciare il Milan. Storia già sentita, appunto: non la prima volta in cui il futuro del responsabile dell’area tecnica (e, probabilmente, anche quello del direttore sportivo Frederic Massara) viene messo in discussione. Le indiscrezioni arrivano da Sky Sport: in mattinata Maldini si è incontrato con Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, per definire le strategie sul futuro. A tema c’erano le responsabilità, il budget e le prospettive future; su quest’ultimo punto, così ci dice, ci sarebbero delle vedute diverse rispetto alla proprietà e questo potrebbe generare un addio. Ricordiamo per esempio le famose dichiarazioni di Maldini circa la possibilità di acquistare Paulo Dybala, cui era stato preferito Charles De Ketelaere; il rendimento del belga è stato ben al di sotto del par, ma così quello di tutti i nuovi acquisti (con la sola eccezione di Malick Thiaw).

Aster Vranckx ha giocato pochissimo, Yacine Adli praticamente mai, Divock Origi è stato una meteora e Tommaso Pobega, rientrato dal prestito al Torino, è andato molto a fiammate. Dunque ora Cardinale, ma possiamo solo ipotizzarlo, potrebbe aver chiesto a Maldini qualche colpo di livello superiore; da valutare quello che succederà. Noi comunque ci sentiamo di dire che l’ex capitano, il cui contratto scadrà nel 2024, abbia una posizione tutto sommato ancora molto salda all’interno del Milan; chiaro però che se l’incontro fosse andato come detto, qualcuno si troverebbe costretto a fare almeno qualche passo indietro circa la sua posizione. Tra qualche giorno potremmo sapere qualcosa di più, se davvero Maldini andrà via dal Milan ci sarebbe da rifondare e non sarebbe semplice, anche per questo motivo è probabile che alla fine la fumata bianca arrivi…

