MASSIMILIANO, FIDANZATO SILVIA MEZZANOTTE/ Chi è l’uomo misterioso al suo fianco?

Sono pochissime le notizie circa la vita privata di Silvia Mezzanotte, voce dei Matia Bazar che da qualche anno dovrebbe essere fidanzata con un certo Massimiliano. Il legame con l’uomo, un insegnante di scuola media, l’avrebbe addirittura spinta a trasferirsi in Sicilia, e precisamente a Mazara del Vallo (Trapani). I due si sono conosciuti a un evento di beneficenza e fanno coppia fissa da tantissimo tempo. Nonostante ciò, nessuno di loro ha mai rotto il riserbo rilasciando dichiarazioni sull’altro e su ciò che li unisce. A quanto pare, Silvia non è mai stata portata all’altare, anche se – a giudicare dalla loro riservatezza – tutto è possibile. È possibile, nello specifico, che i due si siano sposati in gran segreto, ma questa rimane un’ipotesi della stampa non avvalorata da alcun indizio.

Silvia Mezzanotte in Sicilia per il fidanzato Massimiliano

Di Massimiliano, il fidanzato di Silvia Mezzanotte, non si sa assolutamente nulla, se non che è un uomo che si tiene ben alla larga dai riflettori. Attualmente, entrambi vivono a Mazara del Vallo, comune della provincia di Trapani in Sicilia che alla cantante ha conferito la cittadinanza onoraria. Queste le motivazioni: “Nella sua professione e nel mondo dell’arte musicale ha diffuso l’immagine di Mazara del Vallo in tutto il territorio nazionale e internazionale, contribuendo alla crescita turistica e artistica del territorio, attraverso la scoperta e la formazione di giovani talenti musicali e anche con la fondazione di una prestigiosa Accademia Vocale”. Proprio a Mazara, infatti, Silvia ha fondato una scuola di canto che porta il suo nome. Pur essendo originaria del Nord (Bologna), l’artista si è subito ambientata nella calda e calorosa Sicilia. Difficile dire se le manchi qualcosa, a parte la famiglia e in particolare la nonna paterna, di cui parla spesso durante le interviste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA