La curiosità a volte può portare fuori strada. Lo sa bene Massimiliano Gallo, regista e attore partenopeo, che in una intervista di qualche tempo fa al Messaggero si è aperto sulla sua vita privata, condividendo alcuni incidenti di percorso personali. Massimiliano si è lasciato andare a confessioni scottanti sulla sua sfera privata, parlando appunto di amore, rapporti di coppia e tradimenti. Così ha raccontato di essere caduto in tentazione in passato, forse perché spinto dalla curiosità di sperimentare al di là di fuori del nucleo coniugale.

Francesco Gabbani, chi è: "Dopo la vittoria a Sanremo ho avuto un contraccolpo"/ "Sono rimasto sconvolto"

“Io ho tradito, sono dei gemelli. Se sono stato tradito non posso dirlo invece, ma non l’ho mai scoperto e non posso escluderlo”, spiega. Nonostante i suoi scivoloni, Massimiliano Gallo crede ciecamente nell’amore. Non è uno di quei personaggi che demolisce l’idea di coppia in quanto tale: “Ho sempre cercato l’amore da film ed è così che ho fatto dei casini”, sottolinea convinto Massimiliano.

Chi era Anna Marchesini, com'è morta e malattia/ Dal successo in TV alla lotta contro l'artrite reumatoide

Massimiliano Gallo felice e contento al fianco di Shalana Santana

Fare errori è parte del gioco, l’importante è saper ascoltare se stessi e avere il coraggio di prendere delle decisioni, anche se possono far male. Come quando arriva il momento di chiudere un rapporto logoro, irrecuperabile e ormai al capolinea. “Se ho capito che una storia era terminata e occorreva cambiare vita, con coraggio ho lasciato. Ho tanti amici infelici che non muovono il primo passo”, dice amareggiato l’attore.

Le esperienze del passato, positive e negative, hanno portato il regista tra le braccia della collega brasiliana Shalana Santana, con la quale oggi è impegnato e non potrebbe essere più felice. “Sono sposato e sto con la donna che amo. Dopo la separazione il ritorno a Napoli? Questa città tollera e sa farsi contaminare senza inquinarsi. E io voglio vivere qui”, ha detto.

Pier Francesco Favino, chi è?/ I grandi successi al cinema e il rapporto con i social: "La negatività vince"