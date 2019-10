Massimiliano “Max” Ferrigno, ex fidanzato Nadia Toffa/ E’ nel video inedito “Le Iene”

C’è anche Massimiliano Ferrigno nel video inedito di Nadia Toffa che andrà in onda a “Le Iene” oggi. Max ha detto sì ai desideri della giornalista bresciana dall’inizio alla fine. Ma l’ex fidanzato di Nadia Toffa, nonché autore del programma, non compare mai. Quando la telecamera si accende e si vede Nadia seduta nella cucina di casa sua, Massimiliano Ferrigno è di fronte a lei insieme a Giorgio Romiti, l’autore con cui la giornalista aveva lavorato più spesso. Ma Max è stato al fianco di Nadia Toffa anche durante le chemioterapie. E c’è anche lui nella “lista” di persone che ha voluto incontrare prima di morire. Del resto le è stato accanto fino alla fine, esaudendo tutti i desideri che esprimeva. Massimiliano Ferrigno è colui che, ad esempio, ha raccolto le sue ultime volontà, anche riguardo il funerale. Ha anche preso la parola prima della nipotina Alice. Sono stati insieme dieci anni e non si sono mai lasciati davvero, anche se nel 2017 la loro relazione è naufragata. «Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita», ha raccontato quest’estate a DiPiù.

MASSIMILIANO “MAX” FERRIGNO, EX FIDANZATO NADIA TOFFA: L’ADDIO AL FUNERALE

Massimiliano Ferrigno è rimasto accanto a Nadia Toffa anche quando lei ha avuto un’altra storia. Era l’uomo del post in cui la 40enne diceva di averlo lasciato perché la trascurava e non l’accompagnava mai a fare le chemioterapie. «Quell’uomo non ero io perché io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata», la precisazione di Max. Una precisazione doverosa da parte sua visto che si è goduto ogni attimo accanto a Nadia Toffa. «Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio». Nello specifico riguarda il funerale. Nadia Toffa voleva don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, con cui aveva condiviso la battaglia nella Terra dei Fuochi. E quindi Massimiliano Ferrigno si è adoperato per accontentare la sua Nadia. «Mi aveva convinto che da questo cancro sarebbe guarita, era impossibile dire di no a Nadia Toffa», ha detto in chiesa. «Senza di te niente sarà più come prima, ma ci penseremo da domani. Era magica e la saluto, ciao», queste le sue ultime parole per dirle addio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA