Massimiliano Mollicone “Abbandonato da mio padre”/ Ex di Uomini e Donne “Ansia e…”

I telespettatori di Uomini e Donne l’hanno conosciuto come un ragazzo schietto, sempre pronto a dire ciò che pensa e sicuramente spontaneo, ma non tutti sanno che Massimiliano Mollicone – che nello show di Maria De Filippi ha trovato l’amore con Vanessa Spoto – ha alle spalle un passato molto difficile. Il dramma infatti inizia quando suo padre abbandona lui e tutta la sua famiglia. “Vengo da una famiglia numerosa che è stata sconvolta nel 2013, quando mio padre se ne è andato di casa, all’improvviso. – ha raccontato l’ex tronista alle pagine del settimanale DiPiù. Spiegando che – è sparito nel nulla: per un anno e mezzo non abbiamo più saputo nulla di lui, non avevamo più nemmeno il suo numero di telefono, perché lo aveva cambiato, è stato un colpo tremendo”. Da qui pr Massimiliano sono iniziare una serie di difficoltà: “Ho iniziato ad avere crisi d’ansia, a non dormire la notte. E, come se non bastasse, oltre al dolore sono arrivate presto anche le difficoltà economiche, perché papà ci ha lasciati senza un soldo.”.

Massimiliano Mollicone e il dramma familiare: “Gravi difficoltà economiche”

Di fronte a queste gravi difficoltà economiche, Massimiliano Mollicone e la sua famiglia hanno preso una drastica decisione. “Ben presto non siamo più riusciti neppure a pagare l’affitto. Allora siamo andati a vivere a casa dei nonni. – ha raccontato – Ma la situazione era talmente critica che, non mi vergogno a dirlo, a volte non avevamo neppure i soldi per mangiare, abbiamo dovuto chiedere alla Caritas.” E suo padre? “Due anni dopo averci abbandonato è tornato nella nostra vita, nel senso che ha cominciato a mandare qualche soldo.” ha ammesso l’ex tronista, svelando che “non abbiamo più avuto un vero rapporto: ancora oggi ci vediamo solo una o due volte l’anno.”

