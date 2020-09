Massimiliano Morra eliminato?/ Deluso da Zelletta, piange dopo confronto con Myriam Catania (Grande Fratello)

Massimiliano Morra è a rischio: a pochissimi giorni di distanza dal suo ingresso nel GF Vip 5, l’attore è già finito nel mirino degli altri coinquilini ed ora dovrà affrontare il televoto. In nomination contro Fausto Leali, Morra dovrà sperare nel pubblico da casa per poter rimanere ancora all’interno del gioco. A quanto pare però l’artista è più concentrato sulle delusioni appena vissute, proprio a causa delle nomination. Alla fine della scorsa puntata, Morra ha deciso di sfogarsi con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli: “Io non condivido la motivazione che mi ha dato Andrea, non può dirmi che non ha nominato Dayane perchè la conosceva da prima. Allora non dovrei mai votare Adua!”. A quanto pare l’attore si aspettava la nomination della Del Vesco e anche quella della Brandi, ma non il voto di Zelletta. Fra i due infatti si era instaurato un certo feeling e per questo aveva già iniziato a vederlo come un amico. La situazione in Casa non è tesa, ma ci manca davvero poco: Massimiliano deciderà di vendicarsi, nel caso in cui dovesse rimanere in gioco? Clicca qui per guardare il video di Massimiliano Morra

MASSIMILIANO MORRA E IL CONFRONTO CON MYRIAM CATANIA

Sono momenti duri per Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020. Nelle ore successive alla nomination della scorsa settimana, l’attore ha avuto modo di isolarsi dal resto del gruppo e rimanere con se stesso in giardino. Un momento introspettivo che lo ha portato fino alle lacrime. Non è escluso però che il pianto sia collegato con il tu per tu avuto poco prima con Myriam Catania, che ha deciso di parlargli a cuore aperto. “Questa è la situazione più paradossale e assurda per mettersi davvero a nudo”, ha detto lei riguardo alla presenza dell’artista nel gioco. Secondo la Catania, Massimiliano Morra nasconde una parte di se stesso che ora può conoscere anche grazie al reality. L’attore però era più incuriosito di capire cosa lei pensasse della nomination che gli è stata assegnata. “Ho percepito qualcosa di tutti perchè amo l’essere umano”, ha risposto lei senza sbilanciarsi. In base alle sue sensazioni, Myriam è convinta che Massimiliano faccia opera di autosabotaggio e che mostri di voler andare a casa quando in realtà punta a rimanere in gioco.

Per questo gli ha consigliato di concentrarsi su quel lato di se stesso non ancora emerso e che potrebbe permettergli di fare un grande percorso all’interno del programma. Massimiliano Morra dal canto suo non ha smentito la sua ipotesi, ma nemmeno confermato. Che Myriam ci abbia visto giusto? Tra i due comunque sembra essersi creata una forte sintonia e non solo a livello verbale. Basti pensare che nel giro di pochi minuti, entrambi sono finiti a piangere in angoli diversi del giardino. Le due cose sono collegate? Clicca qui per guardare il video di Massimiliano Morra e Myriam Catania



