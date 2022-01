Massimiliano Morra vs Rosalinda Cannavò/ “L’ho cancellata dalla mia vita dopo che…”

Fiori d’arancio per Massimiliano Morra. L’ex gieffino ha annunciato un’importante novità al Settimanale Dipiù. In un’intervista, Massimiliano ha annunciato che sposerà Dalila: “Mi sposo. Dalila è la donna della mia vita, la ragazza con cui voglio mettere su famiglia. Stiamo pensando di sposarci a Napoli”. La coppia è unita da tempo e ora è pronta per compiere il gran passo. Dalila ha supportato Massimiliano per tutto il percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Per lei non è stato facile considerando il chiacchierato legame di Morra con Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, sua partner anche sul set di famose fiction Mediaset. In realtà, durante il reality, i due hanno rivelato di non aver mai avuto una storia d’amore ufficiale in passato e che ai tempi delle fiction insieme fingevano dei flirt per attirare l’attenzione del pubblico sulle varie serie tv da promuovere. Massimiliano Morra ha cercato di instaurare un rapporto d’amicizia con Adua ma il comportamento della collega l’ha talmente infastidito che ha deciso di cancellarla dalla sua vita.

Ad oggi i rapporti con Rosalinda Cannavò si sono freddati eMassimiliano Morra ha rivelato: “Lei nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa, ho scelto di cancellarla dalla mia vita”. Sul suo legame con Zenga, Morra ha preferito non rispondere e ha aggiunto: “Rosalinda fa progetti seri con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”.

Massimiliano Morra e il desiderio di paternità

Massimiliano Morra è pronto a tornare in televisione. L’attore ha rivelato che sta girando una serie a Napoli: “Per ora l’unica cosa che posso dire è che si tratta di una serie tv girata interamente a Napoli. Tutte le altre news saranno su City Life Napoli”. Il reality ha restituito a Massimiliano una certa popolarità anche se lui nega di avere nostalgia della casa: “Se mi manca la casa del GF Vip? Assolutamente no”, ha voluto chiarire. Dopo l’annuncio delle nozze, in molti sperano anche che Massimiliano possa diventare presto padre.

L’attore ha rivelato poco tempo fa che questo desiderio sta prendendo pian piano forma: “Nell’ultimo anno questo desiderio sta prendendo forma”. Massimiliano Morra ha rilasciato pochissime interviste dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e in molti l’avevano accusato di esporsi poco. Lui però aveva voluto chiarire: “Per me la stampa è utile quando mi vengono poste domande in merito al mio lavoro, non di quanti caffè beva al giorno”, aveva scritto sui social.



