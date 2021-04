Massimiliano, padre Miryea Stabile/ “Sono stata una bimba senza papà…”

Massimiliano, questo è il nome del padre di Miryea Stabile, lo chef che abbiamo conosciuto durante la partecipazione della giovane a La Pupa e il secchione e viceversa. Chi ha seguito il programma di Italia1 conosce bene la storia della giovane naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 che è cresciuta soprattutto con la madre e lontana dal padre per via di un passato turbolento, non meglio precisato, che li ha tenuti lontani. Adesso hanno voglia di recuperare il tempo perso, come loro stessi hanno rivelato prendendo parte alla Pupa e il Secchione quando lui ha deciso di farle una sorpresa presentandosi nel bel mezzo della cucina dove i ragazzi stavano assaggiando proprio le sue prelibatezze. A quel punto la biondina si è alzata e ha stretto a sè il padre presentandolo anche al suo secchione.

Awed, perché Simone Paciello si chiama così?/ "Non avevo voglia di cercare un nome.."

Massimiliano, padre Miryea Stabile, chi è e cosa fa nella vita?

A quel punto il signor Massimiliano ha pregato Miryea Stabile di buttarsi nelle sue cose e di non tenere conto di niente e nessuno, anche in questa carriera che continua a sognare e per la quale sta lottando da tempo. Lei, invece, in lacrime davanti alla telecamera ha rivelato: “Non me lo sarei mai aspettato… dobbiamo recuperare tante cose ma io sono stata una bimba senza papà e l’ho ritrovato da poco, ho tutto il tempo ancora per giocare con lui..”. I due si sono stretti e si sono raccontati un po’ sul divano in soggiorno allontanandosi dagli altri: “Mi hanno sempre detto che a lui non fregava niente di me e dei miei sogni, è come se avesse dato la conferma che ci tiene e che io esisto”. Sarebbe un momento commovente vedere i due di nuovo in contatto anche all’Isola dei Famosi 2021 proprio questa sera che la biondina è in nomination e rischia di uscire contro Awed.

LEGGI ANCHE:

Uberto, padre Drusilla Gucci/ Lei: "Mamma, ma papà è ancora vivo?"Brando Giorgi torna in gara all'Isola dei Famosi 2021?/ Le rivelazioni della moglie Daniela Battizocco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA