Miryea Stabile/ L’attacco di Lisa Fusco e la “somiglianza” con la Cipriani

Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021 tra gli attacchi di Lisa Fusco e le polemiche

Il pubblico de La Pupa e il Secchione e Viceversa conosce già Miryea Stabile e gli altri la conosceranno presto visto che la bella pupa ha conquistato il pubblico a colpi di gaffe e simpatia. Anche all’Isola dei Famosi 2021 la bella biondina ha portato una ventata di sorrisi e freschezza giovedì scorso ma sui social e sul web è scoppiata una vera e propria campagna diffamatoria ai suoi danni. Se qualcuno la accusa di voler essere come Francesca Cipriani e di esserne solo la brutta copia, altri ancora l’hanno accusata di voler copiare Lisa Fusco e la stessa interessata ha puntato il dito contro la Pupa accusando la produzione dell’Isola dei Famosi di non avere i soldi per ingaggiare lei e di aver ripiegato quindi su una che la imita. In effetti Myrea Stabile si è presentata in Honduras con i codini proprio come Lisa Fusco e così quest’ultima sui social ha rilanciato: “Ora le darò lezioni di canto o di spaccate così sarà un clone completo!”.

Miryea Stabile riuscirà a far ricredere tutti?

Il messaggio di Lisa Fusco poi è sparito, poi tornato in parte, ma l’attacco a Miryea Stabile c’è stato e questa sera se ne potrebbe parlare all’Isola dei Famosi 2021 visto che, per via delle registrazioni, non lo si è fatto a La Pupa e il Secchione e viceversa. Anche in quel frangente in lei molti ci hanno visto movenze e trash come quello di Francesca Cipriani tanto che per qualcuno è addirittura la sua erede, solo all’Isola scopriremo se la bella bresciana riuscirà a tirare fuori davvero qualcosa di più in modo tale da non farsi nominare dagli altri naufraghi o la sua missione sarà destinata a fallire.

