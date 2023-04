Massimiliano Pani “Mina è in lockdown da 25 anni”/ E svela il segreto del suo successo…

Mina è tornata con un nuovo album, intitolato “Ti amo come un pazzo”, con nuova musica e tante collaborazioni, tra cui quella con il giovanissimo Blanco con il quale canta la canzone “Un briciolo di allegria”. Ieri sera il figlio della cantante, Massimiliano Pani, è stato ospite a Che Tempo Che Fa, dove ha raccontato a Fabio Fazio di questo nuovo lavoro della madre, che ha prodotto lui stesso come fa ormai da tantissimi anni.

Massimiliano Pani ha raccontato, come ha fatto già nei giorni post l’uscita dell’album, come è nato questo nuovo lavoro e di come sua mamma Mina è cambiata da quando appariva ovunque, in meglio forse portando ancora grande musica in Italia e nel mondo, nonostante sia ormai solo una presenza nascosta al pubblico ma forse per questo ancora più amata di prima. Ecco cosa ha detto in merito alla nuova (anche se ormai usuale) vita della grande voce italiana.

Massimiliani Pani parla di Mina, in lockdown ormai da anni

L’uscita dell’album di Mina è stato un vero e propio evento: in ambito musicale si parla solo di questo, dei nuovi brani realizzati in collaborazione con tantissimi giovani della musica italiana, con alcune canzoni reinterpretate e altre inedite, che hanno riportato la grande voce della cantante nelle radio del nostro Paese. A parlare di questo è stato ospite a Che Tempo Che Fa Massimiliano Pani, il figlio di Mina che produce anche i suoi lavori.

Domenica 23 aprile, infatti, Pani si è seduto al tavolo di Fabio Fazio, raccontando com’è nato questo nuovo lavoro della mamma, da dove sono uscite fuori le nuove canzoni e quanto di lei è presente in questo nuovo album. Come racconta Massimiliano Pani: “Lei è curiosissima, legge molto, ascolta moltissima musica. Ha una vivacità intellettuale invidiabile, che è una cosa che l’ha sempre contraddistinta. Non si annoia. E’ praticamente in lockdown da 25 anni, ma lei sta bene così”. Una scelta di vita quella di Mina, che le ha permesso forse di dedicarsi a ciò che davvero le piaceva di più, di lavorare a tanta musica e arte, che la rendono ancora più amata di 30 anni fa, quando si mostrava ancora in pubblico.

Mina torna ai primi posti in classifica

Con il suo nuovo album, Mina è tornata ai primi posti delle classifiche musicali italiane, cosa su cui Fazio riflette insieme a Massimiliano Pani durante l’intervista a Che Tempo Che Fa: “È perché probabilmente è ciò che propone che veramente interessa. Un artista che non fa tv, promozione, concerti da 45 anni eppure oggi è prima in classifica, è qualcosa che ha un valore sociologico secondo me”. Nonostante l’assenza dalle scene, Mina continua a fare musica portando anche scelte molto coraggiose per la sua vita artistica, come le collaborazioni con giovani artisti.

Massimiliano Pani ha commentato così questa cosa, in particolare il singolo che ha realizzato insieme a Blanco, una delle voci più giovani e contemporanee della musica italiana: “È anche vero che lei ha sempre prestato la sua voce agli autori nuovi, il pezzo era carino e ha deciso di farlo. Penso che la sua forza in questi anni sia anche che ha sempre trovato qualcosa di nuovo, per risultare contemporanea senza però tradire mai se stessa né il pubblico della prima ora”. Secondo suo figlio, Mina vede le cose interessanti prima degli altri, nonostante la sua assenza dalle scene ormai da tantissimi anni. Per Massimiliano Pani, ma non solo, Mina è una vera fuoriclasse che continuerà ad avere successo fin quando continuerà a coltivare la sua grande passione, ovvero la musica.

