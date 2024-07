Dopo diversi giorni in cui sulle pagine di stampa sono rimbalzate le notizie di presunti scontri interni tra la Lega e Forza Italia è intervenuto – sulle pagine del Tempo – Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio in Senato, per mettere una volta per tutte la parola fine alle voci: “Il governo – spiega immediatamente – gode di ottima salute, non ci sono problemi” e, sottolinea, “sia chiaro [che] il governo non rischia assolutamente di cadere“.

Soffermandosi sugli ‘scontri’, ci tiene a precisare che “in una coalizione” – ben differente dai singoli partiti – “ci sono varie sensibilità e posizioni politiche talvolta diverse, seppur non distanti” che possono facilmente aprire le porte a “schermaglie” che dal conto suo sono del tutto “normali, o quantomeno fisiologiche“.

Il problema sorge quando “certi scambi diventano ripetuti e si rischia di offrire un’immagine errata rispetto alla solidità dell’esecutivo”; ma dal conto suo Massimiliano Romeo si dice intenzionato ad “aumentare il numero di incontri di maggioranza” perché se “la politica è mediazione”, allora non si può prescindere “dal dialogo e dal confronto”; ottenendo – secondo il capogruppo leghista – anche effetti positivi sul “rapporto tra Governo e Parlamento”.

Massimiliano Romeo: “Non appoggiamo l’ideologia di von der Leyen nella transizione green”

Passando poi – brevemente – all’oggetto dello scontro tra Lega e Forza Italia, Massimiliano Romeo ci tiene a precisare che “nel precedente mandato” Ursula von der Leyen ha causato “con alcuni discutibili provvedimenti (..) difficoltà agli imprenditori, agli agricoltori, agli automobilisti e ai proprietari di case”; mentre nell’ottica dei leghisti “la rivoluzione green [dovrebbe] essere affrontata non in modo ideologico“, sottolineando che comunque resta un tema “giusto, doveroso”.

Sui nomi scelti dall’esecutivo per il ruolo di commissari UE – ovvero Raffaele Fitto ed Elisabetta Belloni – Massimiliano Romeo si dice certo che “si tratti di una scelta giusta e saggia” visto che sono “due nomi di grande prestigio [che] hanno le carte in regola per ricoprire ruoli così importanti e delicati”.

Romeo: “Presto una legge per tutelare le case dei privati cittadini dalle occupazioni e dalla patrimoniale”

Non è mancato (quasi da copione) neanche un attacco da parte di Massimiliano Romeo alla sinistra, a partire da Ilaria Salis – sulla quale sottolinea che “noi della Lega siamo [totalmente] distanti” – per arrivare al tema di una proposta di legge “costituzionale per la tutela della casa. In primis per la difesa della proprietà privata dalle occupazioni, ma anche per la legittima difesa e per dire no alla patrimoniale“; dicendosi certo che “il giorno in cui la sinistra dovesse tornare al potere, farà sicuramente la patrimoniale”.

Infine, il leader al Senato del Carroccio ha anche commentato la figura di Donald Trump, ricordando che “come Lega, da sempre, appoggiamo con interesse e convinzione le posizioni dei Repubblicani” e oggi – come negli anni passati – Massimiliano Romeo e la Lega credono che “l’eventuale vittoria di Trump sarebbe certamente una buona notizia” nella speranza che sarà proprio lui “l’uomo in grado di portare più diplomazia e più pace nel pianeta“