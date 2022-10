Massimiliano Rosolino: “Giurati Ballando con le Stelle sono ultrà”/ “Litigano sempre”

Massimiliano Rosolino, leggenda del nuoto italiano, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco. Nel rivedere le clip video delle sue vittorie, l’ex atleta ha rivelato che, nonostante siano stati anni meravigliosi e ricchi di successi, “non tornerei indietro nel tempo neanche per rivincere, in quanto il passato può risvegliare il rimpianto o la nostalgia. Dunque, tutto ciò che succede da adesso in avanti, è più bello”. Per approdare nell’universo sportivo “che conta”, il nuotatore ha fatto il servizio di leva con i carabinieri, caratterizzato da dodici mesi trascorsi da ausiliario, e proprio grazie all’Arma ha conquistato le sue prime medaglie.

Malgrado oggi non sia più impegnato in tenzoni natatorie, Massimiliano Rosolino ha comunque a cuore il suo benessere: “Io mi tengo molto in forma, sono amante dello sport, del mio fisico e di quello che mi dà a livello di testa. Quando corro, mi sento felice come quando mi allenavo in vasca”. Vasca che adesso frequentano le sue due figlie Sofia e Vittoria, nate dalla relazione con la ballerina Natalia Titova.

MASSIMILIANO ROSOLINO: “BALLANDO CON LE STELLE? BISOGNA EVITARE I TRANELLI…”

Proprio ripercorrendo l’esperienza vissuta a “Ballando con le Stelle” in coppia con colei che poi sarebbe diventata la madre delle sue due bambine, Massimiliano Rosolino ha asserito: “Io ho avuto la fortuna di trovare un’ottima complice e un grande rispetto. La parolaccia non c’è mai tra noi e di questo vado molto fiero. Ecco, in televisione bisogna evitare di cadere in questi tranelli, ricordandosi che si tratta di un momento di rabbia che dura un istante e poi passa”.

Tuttavia, Massimiliano Rosolino ha rimarcato come dietro al programma di Milly Carlucci ci siano “ore di allenamento e lo zero da parte dei giudici è di una cattiveria infinita. I membri della giuria, poi, litigano già tra di loro, intonano il canto degli ultrà, come allo stadio, dunque è difficile non entrare in quel clima di polemiche”.











