Massimiliano Salvi, chi è il marito di Cristiana Ciacci/ Medico e lontano dal mondo dello spettacolo

Massimiliano Salvi è il marito di Cristiana Ciacci. I due si sono sposati nella Basilica di Santa Francesca Romana, a Roma, vicino al Colosseo dopo 13 anni d’amore e due figli, Melania e Mattia. Massimiliano vive lontano dal mondo dello spettacolo in cui, invece, è cresciuta Cristiana. Massimiliano, infatti, è un medico specializzato in Ortopedia, Traumatologia e Medicina Fisica e Riabilitativa. Si occupa di chirurgia protesica del ginocchio e dell’anca, anche in ambito sportivo ed è consulente ortopedico per il Cagliari.

Una storia d’amore, quella tra Massimiliano Salvi e Cristiana Ciacci, bella, importante e che, dopo 13 anni, è stata coronata da un bellissimo matrimonio a cui i figli della coppia hanno fatto da paggetti d’onore e a cui hanno partecipato anche gli altri tre figli di Cristiana.

Le parole di Cristiana Ciacci su Massimiliano Salvi

Accanto a Massimiliano Salvi, Cristiana Ciacci ha trovato l’uomo che ha sempre desiderato. “È un uomo straordinario, riesce a garantirmi un sostegno continuo, a sorreggermi in quanto persona e in quanto personaggio pubblico”, ha raccontato la neo sposa in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna.

Cristiana, inoltre, in un’altra intervista ha raccontato di aver trovato in Massimiliano una spalla durante la lotta contro l’anoressia: “Lui per i primi due anni, ogni volta che andavamo fuori, cenava da solo e mi portava lo stesso con sé…Lui capiva che la mia anoressia era una risposta ai miei problemi, non mi ha mai ossessionato”.

