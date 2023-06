Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi si sono sposati/ “E’ un uomo straordinario…”

Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi: la romantica cerimonia a due passi dal Colosseo

Si parte dal sogno, dalla convivenza e dal coltivare giorno giorno il rapporto; il giorno del grande passo prima o poi arriva, anche quando sembra lontano. Per Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi la data dell’11 giugno sarà dunque indelebile per tutta la vita: i due sono convolati a nozze dopo 13 anni di convivenza e due figli, Melania e Mattia. Per la cantante e showgirl il grande giorno del matrimonio – come racconta TgCom24 – è stato impreziosito da una cerimonia romantica e da un meraviglioso abito bianco costellato di diamanti.

Il matrimonio tra Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi, dopo 13 anni di convivenza, è stato celebrato presso la Basilica di Santa Francesca Romana in prossimità del Colosseo. Le foto della cerimonia sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna, con tanto di dichiarazioni al miele della figlia di Little Tony: “Massimiliano è un uomo straordinario, riesce a garantirmi un sostegno continuo, a sorreggermi in quanto persona e in quanto personaggio pubblico“.

Il sogno del matrimonio per Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi sembra quasi anticipato dal destino grazie ad un aneddoto del passato. L’episodio – come riporta TgCom24 – è stato raccontato proprio dalla figlia di Little Tony in un’intervista e risale proprio al primo incontro con il suo attuale marito. “Ho conosciuto Massimiliano recitando in una compagnia teatrale e, guarda tu il destino, interpretavano il ruolo degli sposi. Da quel momento non ci siamo più lasciati“. Incredibile dunque, come siano passati dal fingersi marito e moglie, ad esserlo davvero.

Il matrimonio di Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi sarà stato senza dubbio ricco di emozioni; un sogno che si realizza dopo 13 anni di convivenza e due figli splendidi messi al mondo. Eppure, è lecito credere che una leggera tristezza e malinconia abbiano accarezzato la cantante che purtroppo non ha potuto regalare questo grande momento al compianto padre, Little Tony. L’icona della musica – come racconta TgCom24 – ha comunque avuto modo di conoscere l’attuale marito della figlia prima di passare a miglior vita, seppur in periodo tortuoso. “Non si sono frequentati tantissimo, era un periodo difficile per me; uscivo da una storia con il secondo padre dei miei figli, ero in anoressia da 12 anni. Papà temeva che mi cacciassi in situazioni difficili…”











