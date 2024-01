Massimiliano Salvi, Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia: marito e figli Cristiana Ciacci/ “Nozze…”

Cristiana Ciacci e il matrimonio con Massimiliano Salvi

La vita di Cristiana Ciacci è ricca d’amore. Mamma di cinque figli, l’11 giugno 2023, la figlia di Little Tony ha sposato Massimiliano Salvi, l’uomo al suo fianco da tredici anni e con cui ha avuto i figli più piccoli ovvero Melania e Mattia. Innamorata della sua famiglia, dopo ben 13 anni di vita insieme, Cristiana Ciacci ha scelto di coronare il suo sogno d’amore con Massimiliano e l’ha fatto con una cerimonia da favola durante la quale si è sentita davvero una principessa.

Fine mercato gas tutelato/ Tabarelli: “Il "libero" permette grandi risparmi ma da febbraio aumenterà l'iva”

“Dopo 13 anni abbiamo coronato il nostro sogno e quindi siamo felici. Mi ha fatto la proposta? Certo, me l’ha fatta come si deve, con questo solitario che mi ha dato l’anno scorso il giorno del nostro anniversario di fidanzamento, mi ha portato a cena poi quando ci siamo scambiati i pensierini mi ha dato il suo anello ma me l’ha depistato un po’, pensavo fosse un braccialetto perchè la scatola era un po’ grande”, ha detto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Weekly, trasmissione di Rai Uno.

Eleonora Daniele “Mia nonna mi leggeva le favole da bimba”/ “Ho chiamato mia figlia Carlotta per lei”

Cristiana Ciacci e la maternità

Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia sono i cinque figli di Cristiana Ciacci nati da tre compagni diversi. Quando è rimasta incinta del primo figlio era molto giovane, ma felicissima. Tuttavia, la reazione di Little Tony alla notizia della gravidanza, non fu quella che Cristiana si aspettava. “Aveva il terrore di non piacere più al pubblico femminile, di sembrare vecchio. Quando gli ho annunciato di aspettare il primo figlio – ne ho cinque – l’ha presa malissimo: “Che tragedia”. Poi ha capito che l’immagine di nonno rock invece andava forte”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera.

Malattia Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ "Anoressica per 12 anni. Sono stata in analisi..."

Oggi, i cinque figli di Cristiana hanno età diverse e di ciascuno la figlia di Little Tony è follemente innamorata. La maternità, per Cristiana, è il dono più bello al punto che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier nel corso di una puntata di Domenica In, ha detto: “Fosse stato per me ne avrei fatti anche altri, ma il mio ginecologo mi ha detto basta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA