Massimiliano Varrese commuove i compagni al Grande Fratello: “In ognuno di voi un pezzo di me”/ Ma sul web…

Massimiliano Varrese e il discorso di compleanno al Grande Fratello 2023

Nella giornata di oggi si celebra il compleanno di Massimiliano Varrese ma, per via del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi, è stato deciso di posticipare la festa in programma al Grande Fratello 2023 da questa sera a domani. Intanto, però, nella serata di ieri l’attore ha voluto condividere alcuni riflessioni sul suo percorso nella Casa, mentre i coinquilini lo ascoltavano riuniti a tavola in silenzio e commossi, come mostra un video condiviso sul sito del reality.

“Io sono entrato qua l’11 settembre con alcuni di voi, non sapevo cosa sarebbe accaduto, non sapevo se la scelta che avevo fatto era giusta o no. Però sapevo che era la scelta giusta da fare, come tutte le scelte che ho fatto nella mia vita. Sapevo che era complessa, avevo un sacco di paura, dovevo lasciare mia figlia per molti mesi“, confessa, ricordando il suo inizio nel reality. Poi rivolge alcuni ringraziamenti, dai sostenitori alla madre di sua figlia: “Ringrazio i Maxers e le persone che mi amano là fuori, che forse intravedono e vedono la verità. Ringrazio Valentina, la mamma di mia figlia, perché nell’aereo di oggi sicuramente c’è anche il suo zampino“.

Varrese: “Ho imparato da tutti“. Commozione in Casa, ma sul web…

Massimiliano Varrese, nel lungo discorso per celebrare il suo compleanno, ha voluto ringraziare anche i suoi coinquilini del Grande Fratello 2023: “Ci sono delle risposte che arrivano senza alcuna domanda e qua dentro ne sto ricevendo un sacco. Non pensavo di ritrovare in ognuno di voi un pezzo di me. Ho imparato da tutti, sto imparando da tutti ogni giorno. La mia vita è veramente un film, ci sono stati momenti veramente difficili per me. Però devo ringraziarvi uno ad uno, tutti, perché ho trovato una forza che non so se avrei trovato. Mi bastava guardare i vostri occhi“.

Unico assente al tavolo è Vittorio Menozzi, che ha preferito rimanere lontano dal gruppo per soffrire, da solo, l’assenza di Beatrice Luzzi nella Casa. “Mi spiace non vedere Vittorio, però va bene lo stesso“, le parole di Varrese notando il posto vuoto a tavola. Tuttavia, se da un lato il discorso dell’attore ha generato commozione e applausi in casa, sul web ha scatenato reazioni contrastanti. C’è chi l’ha accolto con ironia, come un video che mostra Vittorio da solo, in giardino, con annesso commento di un utente: “LUI mentre in casa andava in scena il monologo di Varrese“. E c’è chi l’ha accolto con rabbia: “Cioè fino a cinque minuti fa Massimiliano stava insultando Vittorio in tutte le lingue poi fa questo discorso che gli dispiace che Vittorio non è a tavola a sentire il suo monologo. Ma quanto è falso“.

LUI mentre in casa andava in scena il monologo di Varrese ✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/BInlQQ0uDD — trashtvstellare (@tvstellare) January 5, 2024

Cioè fino a cinque minuti fa Massimiliano stava insultando Vittorio in tutte le lingue poi fa questo discorso che gli dispiace che Vittorio non è a tavola a sentire il suo monologo. ma quanto è falso #GrandeFratello #vittoriners — AnDrEA (@andrea9737268) January 4, 2024













