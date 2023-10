Massimiliano Varrese contro il papà di Heidi Baci “parole pesanti e gratuite”/ “So che persona sono”

Massimiliano Varrese e l’attacco del papà di Heidi: “Parole pesanti e gratuite“

Al Grande Fratello 2023 la puntata di questa sera si apre inevitabilmente con il dibattito sull’argomento più caldo degli ultimi giorni: l’uscita di Heidi Baci. Dopo aver visto le immagini di quanto accaduto nella precedente diretta, con il confronto tra la ragazza e il padre, Massimiliano Varrese ha preso parola, commentando: “Fa male rivedere queste immagini. Non do valore a quello che ha detto il padre, perché so che persona sono. Sono parole pesanti e gratuite in questo senso, e le prendo dalla fonte da cui provengono, per cui cerco di farle passare per quello che sono“.

Poi aggiunge: “Io posso comprendere la preoccupazione di un padre, ma non comprendo il voler imporre ai propri figli la decisione di non seguire quello che sente“. L’attore ha anche notato la reazione della ragazza, non appena ha visto il padre davanti a sé: “Il linguaggio del suo corpo è stato molto chiaro e forte, è passata da uno stato d’animo all’altro in pochissimi secondi. Io non sono la persona che è stata descritta dopo questa apparizione del padre di Heidi“.

Le reazioni al Grande Fratello 2023, da Beatrice Luzzi a Fiordaliso

L’incontro tra padre e figlia e l’uscita di Heidi Baci dal Grande Fratello 2023 ha generato dibattito nella Casa. Beatrice Luzzi è intervenuta: “Ho detto questo, poi ho riflettuto sul fatto che forse, se la madre ha un disagio di un certo tipo, Heidi si sente responsabile della situazione. Forse potrebbe essere questo l’unico motivo per giustificare un’uscita di questo genere“. Anche Fiordaliso interviene, rievocando un ricordo: “Io nel 1972, avevo 15 anni, sono rimasta incinta. Mio padre mi fece andare in un istituto per ragazze madri, mi cacciò di casa“. Ha però sottolineato la differenza d’epoca tra i due fatti: “Mio padre mi ha fatto molto soffrire e io ho fatto molto soffrire lui, ma era il 1972, 50 anni fa… Vedere Heidi, mi sembrava di ritornare nel Medioevo“.

Anche Rosy Chin è intervenuta: “Ho pensato molto anche alla cultura, al fatto di vedere le cose dal lato del padre e della madre. Non che Heidi ha fatto nulla, è stata perfetta. Non accetto l’imposizione, ma il consiglio“. Infine, interviene anche Giampiero Mughini, che difende Varrese: “L’uomo con cui Heidi aveva intavolato un rapporto non è esattamente un trafficante di droga o un camorrista. È una persona assolutamente perbene. Con quale diritto entri a minacciare e buttare sul piatto della bilancia il malessere della mamma? E una ragazza di 26 anni si mette a tremare davanti a questa situazione?“.











