Massimiliano Varrese furioso con Valentina: “Attenzione alle parole, ho una figlia fuori”/ Poi le scuse al GF

Massimiliano Varrese chiede scusa a Valentina al Grande Fratello 2023 dopo la sfuriata per Heidi Baci

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese si è sentito sotto attacco per le sue avances a Heidi Baci. In particolare Valentina lo ha accusato di aver “messo all’angolo” la ragazza, risultando pressante. Parole, queste, che non sono piaciute all’attore, che ha immediatamente ammonito la coinquilina. Lo scontro è proseguito poi dopo la diretta, quando Massimiliano ha sottolineato che bisogna stare attenti alle parole: “Io ho una figlia fuori, accuse del genere per me sono inconcepibili!”, è sbottato, quasi in lacrime, in confessionale.

Passato un giorno, Varrese è però tornato sui suoi passi e ha voluto un chiarimento con Valentina, con la quale si è scusato per aver usato toni forti. “Ritornando a ieri mi dispiace molto. – le ha detto – So che non l’hai detto con l’intenzione… ho capito tutto. Quindi siamo sereni. Mi dispiace se ho alzato i toni ma era veramente una bomba dopo l’altra ieri.”

Massimiliano Varrese a Valentina: “Bisogna fare attenzione alle parole, io ho una figlia fuori”

Valentina a sua volta ha replicato: “Mi è dispiaciuto perché vedo anche delle questioni di orgoglio in te. Penso che se Heidi ti avesse ricambiato saresti stato più sereno e quindi non avresti fatto quella scena. Il senso era per riportarti alla normalità del gesto che per era normale. Mi dispiace passare per una che non sa usare le parole.”

Massimiliano ha allora ribadito le sue motivazioni: “Però a volte bisogna fare attenzione. Dire quelle cose, a fine serata, in una situazione imbarazzante, ho una figlia fuori. Stava passando un messaggio per me in quel momento che non doveva passare. – e ha aggiunto – Ho compreso che non c’erano intenzioni, basta. Ti ho sempre fatto complimenti da quando sei qua dentro. Siamo qua, ne parliamo tranquillamente.” Pace fatta dunque per i due gieffini.

