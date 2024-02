Massimiliano Varrese, lite con i giovani del Grande Fratello 2024/ “Mancanza di rispetto, senza umiltà”

Massimiliano Varrese, è guerra contro il gruppo dei giovani del Grande Fratello 2024: scoppia la lite dopo le nomination!

Le ultime nomination nella Casa del Grande Fratello 2024 hanno creato non pochi dissapori. Con la mancata possibilità di nominare Beatrice Luzzi, molti dei voti dei senior di questa edizione sono andati a Massimiliano Varrese, che è rimasto molto ferito da questo ‘volta faccia’ di coloro che credeva amici. Da qui lo scoppio di una dura discussione dell’attore nei confronti del gruppo dei giovani della Casa, reo, a suo dire, di essersi in qualche modo coalizzato contro di lui.

Massimiliano ha dunque voluto riunirli in salone per affrontarli in un faccia a faccia. “C’è confine tra la confidenza e la mancanza di rispetto. – ha esordito l’attore – Mi sono stancato di sentire questa cosa dei giovani e degli adulti. A 25 anni siete già adulti.” E ha continuato: “Voi non sapete le battaglie che io come artista combatto fuori da qui. Giusto pensare che io possa avere una stabilità economica e una carriera, ma voi non lo sapete. Inoltre a 25 anni io penso che si è già un po’ in ritardo per realizzare qualcosa di grande e bello, forse dovevate partire un po’ prima. E poi basta con questo preconcetto che un attore è certamente ricco, non è sempre così. Imparate il rispetto.”

Massimiliano Varrese choc al Grande Fratello: “Aveva ragione Beatrice Luzzi”

Il duro sfogo di Massimiliano Varrese contro il gruppo dei concorrenti giovani del Grande Fratello 2024 è proseguito tra toni alti e accuse. L’attore si è detto anche disturbato per il casino in Casa: “Se c’è l’ho con qualcuno in particolare? A me dà fastidio vedere le cicche delle sigarette nelle tazzine, nelle tazze, c’è mancanza di rispetto nella casa in generale.” Poi ha aggiunto: “Devo andare dritto al punto? Diete che sono un esempio, ma in realtà mi avete sacrificato, preferendo fare le alleanze tra voi ragazzi. Poi guardate come gridate, questo è il modo di parlare dopo sei mesi?”. In giardino con Giuseppe Garibaldi, Varrese ha poi ammesso che Beatrice Luzzi “aveva ragione su tutto”, facendo dunque riferimento al gruppo dei giovani.











