Massimiliano Varrese stizzito dopo le nomination/ Attacco al gruppo: “Dico quello che penso, ognuno…”

Acque agitate nella Casa del Grande Fratello 2024 dopo le nomination avvenute nella puntata di ieri. Chi più di tutti ha mal digerito i voti ricevuti è Massimiliano Varrese, che già durante la diretta, proprio durante le nomination, aveva espresso delusione per essere stato nominato da alcuni veterani, coloro che riteneva suoi amici. Il suo sfogo, come mostra un video pubblicato sul sito del reality, è proseguito anche dopo la puntata, in cucina, con altri coinquilini.

In molti, infatti, si sono irritati per l’atteggiamento dell’attore che ha contestato il fatto di essere andato per l’ennesima volta in nomination. “Io valuto quello che vedo, non dovete prendervela“, commenta Varrese mentre discute con Anita Olivieri, Letizia Petris e Grecia Colmenares su tutti. Anita a quel punto gli fa notare che è un gioco e che dovrebbe accettare le nomination ricevute: “Sei permalosone“. L’attore però si mette sulla difensiva: “Io dico quello che penso e quello che sento, e ognuno faccia le sue riflessioni. Punto. Poi se ognuno se la prende sul personale, peggio per loro“.

Massimiliano Varrese contro i veterani: “Se ve la prendete è un problema vostro“

Durante il dibattito in cucina gli animi si surriscaldano e, stizzito, Massimiliano Varrese sbotta: “Se ve la prendete è un problema vostro“. Le nomination della puntata di ieri sera hanno dunque lasciato strascichi significativi. L’attore ha manifestato tutto il suo malumore per essere stato tradito nella fiducia e nell’affetto da numerosi coinquilini, perlopiù appartenenti al gruppo dei veterani, coloro che assieme a lui hanno iniziato l’avventura al Grande Fratello 2024 a settembre.

Intanto, in attesa di scoprire l’esito del nuovo televoto, c’è già una certezza in vista del gran finale di questa edizione: Beatrice Luzzi, nella diretta di ieri, è stata infatti eletta prima finalista ufficiale, vincendo al televoto. Il gioco entra sempre più nel vivo e, mai come in queste ultime settimane prima della finalissima, avranno un peso importante alleanze e strategie.











