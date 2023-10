Massimiliano Varrese, stoccata al padre di Heidi Baci al Grande Fratello 2023/ “Ecco di chi ha paura…”

Grande Fratello 2023, 11a puntata: il padre di Heidi Baci è un fiume in piena, lei chiude con Varrese…

L’11a puntata del Grande Fratello 2023 ha forse messo la pietra tombale sul rapporto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. I due in un primo confronto sembravano vivere le solite dinamiche ondivaghe, divisi tra attrazione e divergenze. Qualcosa però ha cambiato in maniera netta le dinamiche della relazione; l’ingresso del padre della concorrente, Genti. Quest’ultimo è entrato nella Casa per una toccante sorpresa, ma l’effetto è stato tutt’altro che emozionante.

Il padre di Heidi Baci si è scagliato contro Massimiliano Varrese, ma soprattutto si è detto contrariato al massimo rispetto alla vicinanza della figlia all’attore. Alla base del dissapore vi sarebbe la differenza d’età e la troppa “apprensione” di Varrese. Per un attimo l’uomo sembrava voler convincere la giovane ad abbandonare la casa; l’intervento di Alfonso Signorini ha però placato gli animi e convinto la giovane a confrontarsi con l’attore per chiudere definitivamente il rapporto.

Il confronto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese è stato quasi a senso unico, con l’attore perentorio nel giudicare in maniera negativa quanto osservato poco prima con l’intervento del padre della giovane. “Sicuramente sei una persona che io ammiro, stimo, non sei un uomo violento… Ovviamente mio padre, i miei genitori, mi vedono come la loro bambina e non vogliono qualcuno che abbia un atteggiamento oppressivo nei miei confronti. La conclusione comunque è sempre la stessa, l’attrazione c’è stata, ero molto affascinata da te. Però mettiamo la parola fine, finalmente, anche perchè era tutto piuttosto sterile. Siamo persone diverse, per me finisce qui”. Queste le parole di Heidi Baci, con Massimiliano Varrese scuro in volto che si dimostra più che contrariato.

“Anche per me. Alfonso, in questo momento la migliore parola penso sia il silenzio da parte mia. Dopo accuse così gravi penso sia più giusto tacere; adesso ho capito di chi ha paura Heidi, e non sono io. Se voglio dire che si è lasciata intimorire dal padre? Sicuramente ha paura del suo giudizio, ma davvero preferisco tacere perché la situazione è delicata”. Dura la replica di Massimiliano Varrese, con Heidi Baci che tenta di far valere le proprie ragioni senza però trovare buon esito. Il confronto si chiude dunque con un rapporto ridotto ai minimi storici e tra i due è difficile credere che possa esserci un futuro, sia come amici che come innamorati. “Questo rafforza ancora di più la mia idea di padre e di lasciar vivere mia figlia libera osservando da lontano senza imporre nulla”, conclude l’attore.











